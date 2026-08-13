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Curso gratuito de empreendedorismo feminino abre vagas em Salvador

Projeto disponibiliza 50 vagas e inscrições vão até o próximo domingo

Alice Paulilo
Por
5ª edição do Empreendedoras Braskem lança 50 vagas; veja
5ª edição do Empreendedoras Braskem lança 50 vagas; veja - Foto: Victor Fernandez / Ag. Dudes / Divulgação

O projeto Empreendedoras Braskem na Bahia abriu 50 vagas gratuitas para capacitação de mulheres que desejam empreender. O curso será realizado pela primeira vez em Salvador e as inscrições deverão ser feitas de maneira online até o próximo domingo, 16.

As atividades serão realizadas duas vezes por semana, às terças e quintas-feiras, no Bahia Outlet Center, localizado no bairro do Uruguai. São 60h de capacitação intensiva que reúne áreas como:

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  • Gestão empresarial;
  • Recursos humanos;
  • Finanças;
  • Produção;
  • Marketing;
  • Vendas.

Sobre o curso

No decorrer do projeto, as participantes são incentivadas a estruturar suas próprias ideias de negócio desde o início, passando pela criação do produto até a construção de relatórios financeiros e definição de estratégias de mercado. Atividades que aplicam na prática os desafios e as oportunidades do empreendedorismo.

No final do curso, as empreendedoras apresentarão seus projetos em um evento, diante de uma banca avaliadora. As três iniciativas de maior destaque receberão premiações que reconhecem criatividade, empenho e potencial de impacto social.

Como se inscrever

A inscrição é feita de maneira online através de formulário e para participar do curso é necessário residir na Cidade Baixa.

O projeto foi implantado na Bahia em 2024 e para Magnólia Borges, gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia, o curso oferece as ferramentas necessárias para capacitar quem tem o sonho de empreender.

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“É uma capacitação que se preocupa com cada aspecto relevante do dia a dia de um empreendimento, possibilitando uma vivência que une teoria e prática, com o objetivo de que essas mulheres gerem renda e obtenham autonomia financeira”, ressalta.

Serviço

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curso empreendedorismo mulheres

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