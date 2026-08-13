SALVADOR
INSS oferece 600 vagas para avaliação do BPC em Salvador; veja como agendar
Ação acontece neste final de semana, na Agência Odilon Dórea, em Brotas
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) disponibiliza 600 vagas para avaliação social conectada em Salvador neste sábado, 15, e domingo, 16. A ação será realizada na Agência da Previdência Social (APS) Odilon Dórea, no bairro de Brotas, e é voltada a requerimentos do Benefício de Prestação Continuada (BPC).
O atendimento começa a partir das 7h. A iniciativa é vinculada à Gerência-Executiva do INSS em Salvador e busca ampliar o atendimento aos cidadãos que aguardam a avaliação social necessária para o benefício.
Agendamento e avaliação
O agendamento pode ser realizado pela Central 135 ou pelo site e aplicativo Meu INSS. Pessoas que já possuem avaliação social marcada para uma data futura também podem solicitar a antecipação.
Na avaliação social conectada, o cidadão comparece presencialmente à agência do INSS e é atendido por videoconferência com assistentes sociais, que podem estar em qualquer região do país.
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A avaliação considera aspectos relacionados à realidade socioeconômica e às condições de vida do requerente. No caso do BPC para pessoas com deficiência, a avaliação integra o processo de análise do benefício.
O BPC garante um salário mínimo mensal ao idoso com 65 anos ou mais ou à pessoa com deficiência que cumpra os critérios estabelecidos pela legislação, sem a necessidade de contribuição prévia ao INSS.
Serviço:
- O quê: Avaliação social conectada para requerimentos do BPC
- Quando: 15 e 16 de agosto (sábado e domingo)
- Horário: A partir das 7h
- Onde: Agência da Previdência Social Odilon Dórea
- Endereço: Rua Odilon Dórea, Brotas, Salvador (BA)
- Agendamento: Central 135, site ou aplicativo Meu INSS