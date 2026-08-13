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INSS oferece 600 vagas para avaliação do BPC em Salvador; veja como agendar

Ação acontece neste final de semana, na Agência Odilon Dórea, em Brotas

Victoria Isabel
Por
Imagem ilustrativa da imagem INSS oferece 600 vagas para avaliação do BPC em Salvador; veja como agendar
Foto: Divulgação/INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) disponibiliza 600 vagas para avaliação social conectada em Salvador neste sábado, 15, e domingo, 16. A ação será realizada na Agência da Previdência Social (APS) Odilon Dórea, no bairro de Brotas, e é voltada a requerimentos do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

O atendimento começa a partir das 7h. A iniciativa é vinculada à Gerência-Executiva do INSS em Salvador e busca ampliar o atendimento aos cidadãos que aguardam a avaliação social necessária para o benefício.

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Agendamento e avaliação

O agendamento pode ser realizado pela Central 135 ou pelo site e aplicativo Meu INSS. Pessoas que já possuem avaliação social marcada para uma data futura também podem solicitar a antecipação.

Na avaliação social conectada, o cidadão comparece presencialmente à agência do INSS e é atendido por videoconferência com assistentes sociais, que podem estar em qualquer região do país.

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A avaliação considera aspectos relacionados à realidade socioeconômica e às condições de vida do requerente. No caso do BPC para pessoas com deficiência, a avaliação integra o processo de análise do benefício.

O BPC garante um salário mínimo mensal ao idoso com 65 anos ou mais ou à pessoa com deficiência que cumpra os critérios estabelecidos pela legislação, sem a necessidade de contribuição prévia ao INSS.

Serviço:

  • O quê: Avaliação social conectada para requerimentos do BPC
  • Quando: 15 e 16 de agosto (sábado e domingo)
  • Horário: A partir das 7h
  • Onde: Agência da Previdência Social Odilon Dórea
  • Endereço: Rua Odilon Dórea, Brotas, Salvador (BA)
  • Agendamento: Central 135, site ou aplicativo Meu INSS
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