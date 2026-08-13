Chapecoense x Bahia: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem

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O Esporte Clube Bahia enfrenta a Chapecoense neste domingo, 16, às 11h, na Arena Condá, em Chapecó (SC), em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Esquadrão entra em campo de olho em uma vaga no G-4 da competição.

Como chega o Bahia?

A equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni vive um momento de pressão após o empate diante do Vasco na rodada passada. Na ocasião, o Bahia deixou a desejar em termos de desempenho, mesmo após um longo período de preparação para o confronto, e perdeu uma grande oportunidade de assumir a quarta posição da Série A, que garante uma vaga direta na Libertadores.



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Para o duelo, o Esquadrão contará com uma novidade no time titular: o atacante Erick Pulga retorna após cumprir suspensão.





Como chega a Chapecoense?

A Chapecoense, lanterna do Brasileirão, vem de derrotas consecutivas, incluindo a eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Cruzeiro.

O clube catarinense não vence há dez jogos. A última vitória aconteceu há três meses, antes da pausa para a Copa do Mundo.





Desfalques e dúvidas

Bahia

Léo Vieira : lesionado.

: lesionado. Éverton Ribeiro : lesionado.

: lesionado. Ademir : lesionado.

: lesionado. Luciano Juba : pancada no tornozelo.

: pancada no tornozelo. Erick : em processo final de recuperação.

Chapecoense

Bolasie : lesão no pâncreas.

: lesão no pâncreas. Max Alves : em recuperação de cirurgia no tórax.



Onde assistir a Chapecoense x Bahia?

Premiere



Prováveis escalações de Chapecoense x Bahia

Chapecoense : Anderson; Kauan Faria, Eduardo Doma, Everton e Fernando; Camilo, Bruno Matias, Túlio Eduardo e Giovanni Augusto; Rubens e Marcinho. Técnico : Rafael Lacerda.

: Anderson; Kauan Faria, Eduardo Doma, Everton e Fernando; Camilo, Bruno Matias, Túlio Eduardo e Giovanni Augusto; Rubens e Marcinho. : Rafael Lacerda. Bahia : Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Ramos Mingo e Zé Guilherme; Acevedo, Jean Lucas (Erick) e Rodrigo Nestor; Erick Pulga, Alejo Véliz e Kauê Furquim (Sanabria). Técnico : Rogério Ceni.

Arbitragem de Chapecoense x Bahia

Árbitra : Daiane Muniz (SP)

: Daiane Muniz (SP) Assistente 1 : Danilo Ricardo Simon Manis (SP)

: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) Assistente 2 : Bruno Boschilia (PR)

: Bruno Boschilia (PR) Quarto árbitro : Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

: Jefferson Ferreira de Moraes (GO) VAR : Ilbert Estevam da Silva (SP)





Palpites de Chapecoense x Bahia