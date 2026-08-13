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CAMPEONATO BRASILEIRO

Chapecoense x Bahia: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem

Bahia visita a Chapecoense neste domingo, pela 23ª rodada do Brasileirão

Téo Mazzoni
Por
Bahia visita a Chapecoense neste domingo, pela 23ª rodada do Brasileirão
Bahia visita a Chapecoense neste domingo, pela 23ª rodada do Brasileirão - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia enfrenta a Chapecoense neste domingo, 16, às 11h, na Arena Condá, em Chapecó (SC), em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Esquadrão entra em campo de olho em uma vaga no G-4 da competição.

Como chega o Bahia?

A equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni vive um momento de pressão após o empate diante do Vasco na rodada passada. Na ocasião, o Bahia deixou a desejar em termos de desempenho, mesmo após um longo período de preparação para o confronto, e perdeu uma grande oportunidade de assumir a quarta posição da Série A, que garante uma vaga direta na Libertadores.

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Para o duelo, o Esquadrão contará com uma novidade no time titular: o atacante Erick Pulga retorna após cumprir suspensão.

Como chega a Chapecoense?

A Chapecoense, lanterna do Brasileirão, vem de derrotas consecutivas, incluindo a eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Cruzeiro.

O clube catarinense não vence há dez jogos. A última vitória aconteceu há três meses, antes da pausa para a Copa do Mundo.

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Desfalques e dúvidas

Bahia

  • Léo Vieira: lesionado.
  • Éverton Ribeiro: lesionado.
  • Ademir: lesionado.
  • Luciano Juba: pancada no tornozelo.
  • Erick: em processo final de recuperação.

Chapecoense

  • Bolasie: lesão no pâncreas.
  • Max Alves: em recuperação de cirurgia no tórax.

Onde assistir a Chapecoense x Bahia?

  • Premiere

Prováveis escalações de Chapecoense x Bahia

  • Chapecoense: Anderson; Kauan Faria, Eduardo Doma, Everton e Fernando; Camilo, Bruno Matias, Túlio Eduardo e Giovanni Augusto; Rubens e Marcinho. Técnico: Rafael Lacerda.
  • Bahia: Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Ramos Mingo e Zé Guilherme; Acevedo, Jean Lucas (Erick) e Rodrigo Nestor; Erick Pulga, Alejo Véliz e Kauê Furquim (Sanabria). Técnico: Rogério Ceni.

Arbitragem de Chapecoense x Bahia

  • Árbitra: Daiane Muniz (SP)
  • Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (SP)
  • Assistente 2: Bruno Boschilia (PR)
  • Quarto árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)
  • VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Palpites de Chapecoense x Bahia

  • João Grassi: Chapecoense 0 x 1 Bahia.
  • Daniel Genonadio: Chapecoense 1 x 1 Bahia.
  • Rafael Tiago: Chapecoense 0 x 2 Bahia.
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Tags

campeonato brasileiro chapecoense Esporte Clube Bahia

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