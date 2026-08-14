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CAMPEONATO BRASILEIRO

Rival do Bahia, Chapecoense tem apenas uma vitória na Série A

Lanterna, equipe catarinense venceu apenas uma vez em 21 jogos e está há 20 partidas sem vencer

Téo Mazzoni
Por
Chapecoense, próxima adversária do Bahia, vive situação complicada na Série A
Chapecoense, próxima adversária do Bahia, vive situação complicada na Série A - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia entra em campo neste domingo, 16, às 11h, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O adversário será a Chapecoense, que venceu apenas uma partida em toda a competição.

A Chape é a lanterna da Série A, com apenas 10 pontos conquistados em 21 partidas disputadas. Ao todo, são 13 derrotas, sete empates e apenas uma vitória, conquistada na primeira rodada do campeonato, quando a equipe venceu o Santos por 4 a 2.

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A campanha ruim resulta em um aproveitamento de aproximadamente 16,67% no Brasileirão. No total, são 20 jogos sem conquistar uma vitória sequer na competição.

Além disso, o clube catarinense detém outros dois recordes negativos no campeonato: possui o pior ataque e a pior defesa da Série A. A equipe comandada pelo técnico Rafael Lacerda marcou apenas 20 gols e sofreu 43 ao longo da competição, acumulando um saldo de -23.

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Pior campanha

A Chapecoense é dona da pior campanha da história do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos. Em 2021, a equipe do Oeste catarinense somou apenas 15 pontos e conquistou somente uma vitória em 38 rodadas.

Em 2026, o time caminha para mais uma campanha negativa. Os números da temporada atual são ainda piores do que os registrados em 2021, quando o saldo de gols da equipe não era tão crítico na altura da 22ª rodada.

A equipe verde e branca anda tem um jogo a menos no campeonato. O duelo atrasado contra o Vasco ainda não teve data definida. No entanto, diante do desempenho apresentado até o momento, a Chapecoense terá um desafio complicado quando o confronto for realizado.

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campeonato brasileiro chapecoense Esporte Clube Bahia

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