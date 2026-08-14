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RETROSPECTO

Vitória mira fim de longo tabu contra o Botafogo em jogos no Barradão

Leão da Barra enfrenta o time carioca no domingo, 16

João Grassi
Por
| Atualizada em
Vitória 1x2 Botafogo - Copa do Brasil 2024
Vitória 1x2 Botafogo - Copa do Brasil 2024 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória terá o Botafogo como próximo adversário no Campeonato Brasileiro. Além da disputa direta na tabela, o Leão da Barra entra em campo carregando uma missão indigesta: encerrar uma longa sequência sem vencer o time carioca diante do seu torcedor.

O retrospecto como mandante tem sido difícil para o Vitória contra o Botafogo. Jogando no Barradão, o Rubro-Negro já acumula oito confrontos seguidos sem derrotar o Glorioso, tendo vencido pela última vez no Brasileirão de 2014, há mais de 12 anos.

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Durante este recorte de oito encontros, o Vitória perdeu cinco vezes e empatou outras três. No meio da trajetória, o clube baiano chegou a ser eliminado na terceira fase da Copa do Brasil 2024, à época ainda comandado por Thiago Carpini.

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Confrontos entre Vitória e Botafogo em Salvador

  • Vitória 0 x 0 Botafogo - Série A 2025
  • Vitória 0 x 1 Botafogo - Série A 2024
  • Vitória 1 x 2 Botafogo - Copa do Brasil 2024
  • Vitória 0 x 0 Botafogo - Série B 2021
  • Vitória 3 x 4 Botafogo - Série A 2018
  • Vitória 2 x 2 Botafogo - Série A 2017
  • Vitória 0 x 1 Botafogo - Série A 2016
  • Vitória 1 x 2 Botafogo - Série B 2015
  • Vitória 2 x 1 Botafogo - Série A 2014
  • Vitória 1 x 0 Botafogo - Série A 2013
  • Vitória 1 x 1 Botafogo - Copa do Brasil 2012
  • Vitória 1 x 3 Botafogo - Série A 2010
  • Vitória 4 x 3 Botafogo - Série A 2009
  • Vitória 5 x 2 Botafogo - Série A 2008
  • Vitória 1 x 0 Botafogo - Série A 2004
  • Vitória 3 x 1 Botafogo - Série A 2001
  • Vitória 2 x 0 Botafogo - Série A 1999
  • Vitória 3 x 2 Botafogo - Série A 1997
  • Vitória 2 x 2 Botafogo - Série A 1995
  • Vitória 2 x 0 Botafogo - Série A 1994
  • Vitória 1 x 2 Botafogo - Série A 1988
  • Vitória 0 x 0 Botafogo - Série A 1986
  • Vitória 0 x 3 Botafogo - Série A 1978
  • Vitória 1 x 1 Botafogo - Série A 1976
  • Vitória 3 x 1 Botafogo - Série A 1974
  • Vitória 1 x 2 Botafogo - Série A 1973
  • Vitória 1 x 0 Botafogo - Série A 1972
Vitória 3x4 Botafogo - Brasileirão 2018
Vitória 3x4 Botafogo - Brasileirão 2018 - Foto: Maurícia da Matta | EC Vitória

Jair Ventura busca bater ex-clube

Além do tabu do próprio Vitória, quem também busca melhores resultados contra o Botafogo é Jair Ventura. O técnico de 47 anos venceu apenas três de nove confrontos com seu ex-clube (4 derrotas, 2 empates e 3 vitórias).

Sob comando do Rubro-Negro, Ventura ainda não superou o Alvinegro em duas oportunidades, tendo empatado dois jogos por 0 a 0, um deles no Barradão, ainda no Campeonato Brasileiro de 2025, além de outro no Nilton Santos, há menos de um mês.

A força no Barradão em 2026

Apesar do jejum com o Botafogo, a expectativa para o próximo jogo é diferente. O Vitória transformou o Barradão em um caldeirão no Brasileirão 2026. Com um desempenho expressivo como mandante, a equipe baiana conquistou 22 dos 30 pontos possíveis em seus domínios.

Jair Ventura no Barradão
Jair Ventura no Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Com expectativa de casa cheia, o Leão da Barra recebe os cariocas às 18h30 do próximo domingo, 16, no Estádio Manoel Barradas, em Salvador, em duelo válido pela 23ª rodada do Brasileirão Série A.

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