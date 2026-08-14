RETROSPECTO
Vitória mira fim de longo tabu contra o Botafogo em jogos no Barradão
Leão da Barra enfrenta o time carioca no domingo, 16
O Esporte Clube Vitória terá o Botafogo como próximo adversário no Campeonato Brasileiro. Além da disputa direta na tabela, o Leão da Barra entra em campo carregando uma missão indigesta: encerrar uma longa sequência sem vencer o time carioca diante do seu torcedor.
O retrospecto como mandante tem sido difícil para o Vitória contra o Botafogo. Jogando no Barradão, o Rubro-Negro já acumula oito confrontos seguidos sem derrotar o Glorioso, tendo vencido pela última vez no Brasileirão de 2014, há mais de 12 anos.
Durante este recorte de oito encontros, o Vitória perdeu cinco vezes e empatou outras três. No meio da trajetória, o clube baiano chegou a ser eliminado na terceira fase da Copa do Brasil 2024, à época ainda comandado por Thiago Carpini.
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Jair Ventura busca bater ex-clube
Além do tabu do próprio Vitória, quem também busca melhores resultados contra o Botafogo é Jair Ventura. O técnico de 47 anos venceu apenas três de nove confrontos com seu ex-clube (4 derrotas, 2 empates e 3 vitórias).
Sob comando do Rubro-Negro, Ventura ainda não superou o Alvinegro em duas oportunidades, tendo empatado dois jogos por 0 a 0, um deles no Barradão, ainda no Campeonato Brasileiro de 2025, além de outro no Nilton Santos, há menos de um mês.
A força no Barradão em 2026
Apesar do jejum com o Botafogo, a expectativa para o próximo jogo é diferente. O Vitória transformou o Barradão em um caldeirão no Brasileirão 2026. Com um desempenho expressivo como mandante, a equipe baiana conquistou 22 dos 30 pontos possíveis em seus domínios.
Com expectativa de casa cheia, o Leão da Barra recebe os cariocas às 18h30 do próximo domingo, 16, no Estádio Manoel Barradas, em Salvador, em duelo válido pela 23ª rodada do Brasileirão Série A.