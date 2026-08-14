Vitória mira fim de longo tabu contra o Botafogo em jogos no Barradão

O Esporte Clube Vitória terá o Botafogo como próximo adversário no Campeonato Brasileiro. Além da disputa direta na tabela, o Leão da Barra entra em campo carregando uma missão indigesta: encerrar uma longa sequência sem vencer o time carioca diante do seu torcedor.

O retrospecto como mandante tem sido difícil para o Vitória contra o Botafogo. Jogando no Barradão, o Rubro-Negro já acumula oito confrontos seguidos sem derrotar o Glorioso, tendo vencido pela última vez no Brasileirão de 2014, há mais de 12 anos.

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Durante este recorte de oito encontros, o Vitória perdeu cinco vezes e empatou outras três. No meio da trajetória, o clube baiano chegou a ser eliminado na terceira fase da Copa do Brasil 2024, à época ainda comandado por Thiago Carpini.

Confrontos entre Vitória e Botafogo em Salvador

Vitória 0 x 0 Botafogo - Série A 2025

Vitória 0 x 1 Botafogo - Série A 2024

Vitória 1 x 2 Botafogo - Copa do Brasil 2024

Vitória 0 x 0 Botafogo - Série B 2021

Vitória 3 x 4 Botafogo - Série A 2018

Vitória 2 x 2 Botafogo - Série A 2017

Vitória 0 x 1 Botafogo - Série A 2016

Vitória 1 x 2 Botafogo - Série B 2015

Vitória 2 x 1 Botafogo - Série A 2014

Vitória 1 x 0 Botafogo - Série A 2013

Vitória 1 x 1 Botafogo - Copa do Brasil 2012

Vitória 1 x 3 Botafogo - Série A 2010

Vitória 4 x 3 Botafogo - Série A 2009

Vitória 5 x 2 Botafogo - Série A 2008

Vitória 1 x 0 Botafogo - Série A 2004

Vitória 3 x 1 Botafogo - Série A 2001

Vitória 2 x 0 Botafogo - Série A 1999

Vitória 3 x 2 Botafogo - Série A 1997

Vitória 2 x 2 Botafogo - Série A 1995

Vitória 2 x 0 Botafogo - Série A 1994

Vitória 1 x 2 Botafogo - Série A 1988

Vitória 0 x 0 Botafogo - Série A 1986

Vitória 0 x 3 Botafogo - Série A 1978

Vitória 1 x 1 Botafogo - Série A 1976

Vitória 3 x 1 Botafogo - Série A 1974

Vitória 1 x 2 Botafogo - Série A 1973

Vitória 1 x 0 Botafogo - Série A 1972

Vitória 3x4 Botafogo - Brasileirão 2018 - Foto: Maurícia da Matta | EC Vitória

Jair Ventura busca bater ex-clube

Além do tabu do próprio Vitória, quem também busca melhores resultados contra o Botafogo é Jair Ventura. O técnico de 47 anos venceu apenas três de nove confrontos com seu ex-clube (4 derrotas, 2 empates e 3 vitórias).

Sob comando do Rubro-Negro, Ventura ainda não superou o Alvinegro em duas oportunidades, tendo empatado dois jogos por 0 a 0, um deles no Barradão, ainda no Campeonato Brasileiro de 2025, além de outro no Nilton Santos, há menos de um mês.

A força no Barradão em 2026

Apesar do jejum com o Botafogo, a expectativa para o próximo jogo é diferente. O Vitória transformou o Barradão em um caldeirão no Brasileirão 2026. Com um desempenho expressivo como mandante, a equipe baiana conquistou 22 dos 30 pontos possíveis em seus domínios.

Jair Ventura no Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Com expectativa de casa cheia, o Leão da Barra recebe os cariocas às 18h30 do próximo domingo, 16, no Estádio Manoel Barradas, em Salvador, em duelo válido pela 23ª rodada do Brasileirão Série A.