SÉRIE A
Vitória bate o Botafogo, sobe na tabela e segue implacável no Barradão
Leão da Barra derrotou o time carioca neste domingo, 16
O Esporte Clube Vitória segue implacável jogando diante da sua torcida! Neste domingo, 16, em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro derrotou o Botafogo pelo placar de 1 a 0, no Barradão, em Salvador.
O Vitória marcou o gol do jogo aos 27 minutos do primeiro tempo. Erick entrou na área e deu drible de corpo em Ferraresi, sendo derrubado por Huguinho na sequência. O árbitro marcou pênalti e Matheuzinho foi para a bola. Cobrança perfeita e 1 a 0 no placar.
Com o resultado positivo, o Leão da Barra volta a vencer no Brasileirão após quatro rodadas. Esta foi também a primeira vitória rubro-negra no segundo turno. O time de Jair Ventura sobe para 29 pontos na tabela e salta para o 12º lugar na classificação.
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Força no Barradão
Durante seus 11 compromissos como mandante na Série A, o Vitória agora chega ao oitavo deles somando três pontos, além de duas derrotas e somente um empate.
O aproveitamento dentro de casa é de impressionantes 75,75% — 25 de 33 pontos conquistados.
FICHA TÉCNICA
Vitória 1x0 Botafogo
Campeonato Brasileiro - 23ª rodada
Local: Estádio Manoel Barradas, em Salvador
Data: 16/08/2026 (domingo)
Horário: 18h30
Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)
Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Felipe Alan Costa de Oliveira (ambos de MG)
Quarto árbitro: Anderson Ribeiro Gonçalves (GO)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Transmissão: Premiere
Público: 20.025 pessoas
Gols: Matheuzinho (Vitória)
Cartões amarelos: Martínez, Ramon (Vitória) / Huguinho, Montoro e Monzón (Botafogo)
Cartões vermelhos: Arthur Cabral (Botafogo)
Vitória: Lucas Arcanjo; Brítez, Cacá, Luan Cândido e Ramon (Jamerson); Zé Vítor, Martínez (Walace) e Matheuzinho (Marinho); Tarzia (Pochettino), Erick e Renê (Renato Kayzer). Técnico: Jair Ventura.
Botafogo: Warleson; Vitinho, Ferraresi, Monzón e Alex Telles; Huguinho (Júnior Santos), Medina (Santi Rodríguez), Danilo Santos (Domingos Andrade) e Montoro; Arthur Cabral e Matheus Martins (Danilo Pereira). Técnico: Franclim Carvalho.