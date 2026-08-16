Vitória bate o Botafogo, sobe na tabela e segue implacável no Barradão

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O Esporte Clube Vitória segue implacável jogando diante da sua torcida! Neste domingo, 16, em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro derrotou o Botafogo pelo placar de 1 a 0, no Barradão, em Salvador.

O Vitória marcou o gol do jogo aos 27 minutos do primeiro tempo. Erick entrou na área e deu drible de corpo em Ferraresi, sendo derrubado por Huguinho na sequência. O árbitro marcou pênalti e Matheuzinho foi para a bola. Cobrança perfeita e 1 a 0 no placar.

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Com o resultado positivo, o Leão da Barra volta a vencer no Brasileirão após quatro rodadas. Esta foi também a primeira vitória rubro-negra no segundo turno. O time de Jair Ventura sobe para 29 pontos na tabela e salta para o 12º lugar na classificação.

Força no Barradão

Durante seus 11 compromissos como mandante na Série A, o Vitória agora chega ao oitavo deles somando três pontos, além de duas derrotas e somente um empate.

O aproveitamento dentro de casa é de impressionantes 75,75% — 25 de 33 pontos conquistados.

Matheuzinho marcou o gol do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

FICHA TÉCNICA

Vitória 1x0 Botafogo

Campeonato Brasileiro - 23ª rodada

Local: Estádio Manoel Barradas, em Salvador

Data: 16/08/2026 (domingo)

Horário: 18h30

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Felipe Alan Costa de Oliveira (ambos de MG)

Quarto árbitro: Anderson Ribeiro Gonçalves (GO)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Transmissão: Premiere

Público: 20.025 pessoas

Gols: Matheuzinho (Vitória)

Cartões amarelos: Martínez, Ramon (Vitória) / Huguinho, Montoro e Monzón (Botafogo)

Cartões vermelhos: Arthur Cabral (Botafogo)

Vitória: Lucas Arcanjo; Brítez, Cacá, Luan Cândido e Ramon (Jamerson); Zé Vítor, Martínez (Walace) e Matheuzinho (Marinho); Tarzia (Pochettino), Erick e Renê (Renato Kayzer). Técnico: Jair Ventura.

Botafogo: Warleson; Vitinho, Ferraresi, Monzón e Alex Telles; Huguinho (Júnior Santos), Medina (Santi Rodríguez), Danilo Santos (Domingos Andrade) e Montoro; Arthur Cabral e Matheus Martins (Danilo Pereira). Técnico: Franclim Carvalho.