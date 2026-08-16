Zé Vitor exalta atuação do Vitória e prega "foco total" no BaVi

O meio-campista Zé Vitor destacou a atuação do Esporte Clube Vitória na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, neste domingo, 16, no Barradão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar das chances desperdiçadas, o jogador valorizou o desempenho da equipe e afirmou que o grupo poderia ter construído um placar mais elástico.

“Assim como eles poderiam empatar, a gente poderia ter feito mais dois, três gols. Claro que a gente se cobra, pode ter certeza que os que tiveram chances queriam fazer o gol, mas acho que vamos ressaltar a grande partida que fizemos”.

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Zé Vitor também elogiou Lucas Arcanjo, que fez boas defesas durante a partida, e afirmou que o técnico Jair Ventura deve trabalhar as finalizações e as tomadas de decisão ao longo da semana. Apesar do alto volume ofensivo da equipe, o goleiro rubro-negro evitou o empate dos cariocas aos 37 minutos do segundo tempo, em cabeçada de Júnior Santos.

“O Lucas [Arcanjo] é para isso mesmo, tem que defender mesmo, a gente conta muito com ele. Então, parabéns para o grupo, vamos seguir trabalhando. Pode ter certeza que a gente vai melhorar durante a semana, o Jair [Ventura] vai trabalhar essas tomadas de decisão, essas finalizações. Se Deus quiser, vamos ser mais efetivos durante os próximos jogos”.

Foco total no BaVi

Com a vitória sobre o Botafogo, o Vitória agora volta suas atenções para o clássico contra o Bahia. Zé Vitor ressaltou a importância do resultado para a equipe subir na tabela e destacou o caráter diferente do BaVi.

“Foi uma boa vitória, a gente precisava subir na tabela. Agora é foco total no BaVi, vamos dar o nosso melhor aí, a gente sabe que clássico é um jogo diferente. Queremos muito vencer o jogo, pode ter certeza, nosso grupo está muito fechado, está unido e se Deus quiser vamos fazer uma grande partida”.

O Vitória recebe o Bahia às 16h do próximo domingo, 23, pela 24ª rodada do Brasileirão, novamente no Estádio Manoel Barradas.