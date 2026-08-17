Regras da CBF aumentam tempo de bola rolando e afetam Bahia e Vitória

A última rodada do Brasileirão trouxe novidades para a Série A - e os efeitos já foram perceptíveis. As novas regras de arbitragem entraram em vigor no último final de semana e já provocaram impacto no tempo médio de bola rolando.

Após os nove primeiros jogos da 23ª rodada, a média subiu de 52 minutos e 54 segundos, registrada antes da pausa para a Copa do Mundo, para 55 minutos e 29 segundos.

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A rodada, que será concluída nesta segunda-feira, 17, com Internacional x Remo, teve reflexos diretos também para Bahia e Vitória. O Tricolor aparece entre os times com melhor média de bola rolando no levantamento da CBF antes da aplicação das novas normas.

O Rubro-Negro, por sua vez, protagonizou um dos principais episódios da rodada com a primeira aplicação do chamado "protocolo Vini Jr" na vitória sobre o Botafogo.

Bahia já aparecia acima da média

Antes da implementação das novas regras, o Bahia já figurava na parte de cima do ranking de tempo de bola rolando da Série A. Segundo levantamento da CBF Academy, as partidas do Tricolor tinham média de 53 minutos e 47 segundos de jogo efetivo, o equivalente a 51,7% do tempo total.

Com esse número, o Bahia aparecia na sexta colocação entre os clubes da Série A, atrás apenas de Flamengo, Chapecoense, Grêmio, Vasco e Fluminense.

Bahia e Chapecoense - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

Na 23ª rodada, já sob as novas diretrizes, o Esquadrão empatou por 3 a 3 com a lanterna Chapecoense, na Arena Condá. A partida foi movimentada, com o Bahia ficando três vezes à frente no placar e sofrendo o empate em todas elas.

Alejo Véliz marcou seu primeiro gol oficial pelo clube, Kauan fez contra, e Acevedo acertou um golaço no ângulo. Do lado catarinense, Giovanni Augusto, Marcinho e Túlio Eduardo marcaram.

O jogo também teve uma situação de atendimento em campo, quando David Duarte passou mal e vomitou no gramado ainda no primeiro tempo, recebeu assistência médica e permaneceu na partida, aumentando assim o tempo de bola parada.

David Duarte contra a Chapecoense - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

Vitória tem aplicação do protocolo Vini Jr

No Barradão, o Vitória venceu o Botafogo por 1 a 0, voltou a ganhar após quatro rodadas no Brasileirão e subiu para a 12ª colocação, com 29 pontos. O gol foi marcado por Matheuzinho, em cobrança de pênalti, após Erick ser derrubado por Huguinho dentro da área.

A partida também marcou um dos principais testes das novas regras. O duelo teve a aplicação do chamado "protocolo Vini Jr", que prevê cartão vermelho para o jogador que cobrir intencionalmente a boca durante discussão com um adversário. Arthur Cabral, do Botafogo, foi expulso após discussão com o técnico Jair Ventura.

Matheuzinho pelo Vitória contra o Botafogo - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

O confronto no Barradão ficou apenas nove segundos abaixo da antiga média de bola rolando da competição. O Vitória, antes das novas regras, aparecia entre os clubes com menor média de bola rolando, com 50 minutos e 48 segundos por partida, ou 49,2% do tempo total.

No ranking da CBF, o Rubro-Negro ocupava a 18ª posição, à frente apenas de Corinthians e Red Bull Bragantino.

Vitória e Botafogo - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Média supera ligas europeias

A nova média de 55 minutos e 29 segundos supera números de grandes ligas europeias, como a Premier League, com 55 minutos e 23 segundos, LaLiga, com 55 minutos e oito segundos, e o Campeonato Italiano, com 54 minutos e 28 segundos.

Dos nove jogos disputados entre sábado e domingo, seis superaram a média anterior do Brasileirão, e cinco tiveram mais de 55 minutos de bola em jogo.

Athletico-PR x Bragantino, com 60 minutos de bola rolando, e São Paulo x Coritiba, com 58 minutos, foram os principais exemplos positivos. Apenas Vasco x Santos ficou muito abaixo, com 48 minutos e 58 segundos de jogo efetivo.

Vale ressaltar que o aumento da bola rolando não veio necessariamente por acréscimos exagerados. Oito partidas da rodada duraram entre 94 minutos e 30 segundos e 99 minutos e meio. Vitória x Botafogo, por exemplo, ficou dentro desse intervalo. Apenas Fluminense x Palmeiras passou dos 100 minutos, por 29 segundos.

CBF vê primeiro balanço positivo

Netto Góes, diretor de Arbitragem da CBF, avaliou o início da aplicação das novas regras como positivo, embora tenha ponderado que ainda é cedo para falar em consolidação dos resultados.

"Esse primeiro fim de semana com a implementação das novas regras traz um balanço muito positivo. Ainda é prematuro falar em uma consolidação dos resultados, mas já foi possível perceber avanços importantes em diversos jogos", disse.

"O aumento do tempo de bola rolando contribui diretamente para um jogo mais fluido, mais dinâmico e, principalmente, para a entrega de um produto cada vez melhor ao torcedor", completou.

Netto Góes, diretor de Arbitragem da CBF - Foto: Luciana Vermell / CBF

Sandro Meira Ricci, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, também destacou que a mudança exige adaptação de árbitros, clubes, atletas e comissões técnicas.

"Estamos falando de uma mudança significativa, que exige adaptação de todos os envolvidos. Tivemos uma preparação importante dos nossos árbitros, mas também contamos com a compreensão e a cooperação dos clubes, atletas e comissões técnicas", afirmou.

"Esse primeiro fim de semana demonstra que, quando arbitragem e futebol trabalham de forma integrada, conseguimos avançar na construção de um jogo mais dinâmico, com mais bola em campo e uma experiência melhor para quem acompanha o Campeonato Brasileiro", avaliou.

Ricci afirmou ainda que a CBF buscará uma postura mais proativa dos árbitros para agilizar reinícios e aplicar acréscimos mais coerentes com o tempo perdido.

Ranking de bola rolando antes das novas regras

Antes da mudança, o Flamengo liderava o ranking de tempo médio de bola rolando no Brasileirão. Bahia aparecia na sexta colocação, enquanto o Vitória estava na parte final da lista.

Flamengo: 57min39s, 56,7% do tempo total. Chapecoense: 54min55s, 53,5%. Grêmio: 54min39s, 53,3%. Vasco: 54min35s, 53,7%. Fluminense: 54min33s, 53,2%. Bahia: 53min47s, 51,7%. Mirassol: 53min38s, 51,8%. Palmeiras: 53min32s, 52,1%. Atlético-MG: 53min15s, 53,1%. Remo: 52min34s, 51,4%. Coritiba: 52min31s, 51,6%. Internacional: 52min27s, 51,3%. São Paulo: 52min19s, 50,8%. Santos: 51min45s, 50,5%. Botafogo: 51min40s, 50,5%. Athletico-PR: 51min30s, 50%. Cruzeiro: 51min29s, 49,9%. Vitória: 50min48s, 49,2%. Corinthians: 50min35s, 48,8%. Red Bull Bragantino: 50min01s, 48,7%.

Conheça as novas regras

Cinco segundos para arremesso lateral: a contagem começa quando o jogador estiver com a bola nas mãos.

Cinco segundos para tiro de meta: o árbitro apita e conta o tempo. Se o goleiro exceder o limite, será marcado escanteio para o adversário.

Dez segundos para deixar o campo em substituições: o jogador substituído deve sair pelo ponto mais próximo e sem caminhada lenta.

Um minuto fora após atendimento: atleta atendido no gramado deve sair e permanecer fora por um minuto.

Atendimento ao goleiro: se o goleiro receber atendimento, um jogador de linha indicado pelo treinador ficará fora por um minuto.

Somente o capitão fala com o árbitro: cada equipe terá apenas um interlocutor com a arbitragem.

Cobrir a boca em discussão pode gerar vermelho: o chamado "protocolo Vini Jr" prevê expulsão para quem tapar intencionalmente a boca ao discutir com adversário.

VAR pode revisar segundo amarelo: cartões que resultem em expulsão por segundo amarelo passam a ser revisáveis.

VAR em escanteio marcado por engano: a regra foi aprovada para 2027 e permitirá reversão imediata, desde que não atrase o reinício.

Série B e outras competições também terão mudanças

As novas regras de arbitragem começam a valer na Série B nesta terça-feira, 18, no jogo entre Londrina e Atlético-GO. Além das Séries A e B do Brasileirão, a Copa do Brasil masculina, a Copa do Brasil feminina e o Campeonato Brasileiro Feminino A1 também terão a adoção das medidas.