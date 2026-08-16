Ceni detona defesa do Bahia após empate com a Chape: “Um pesadelo”

O empate por 3 a 3 com a Chapecoense, neste domingo, 16, na Arena Condá, em Chapecó (SC), deixou Rogério Ceni bastante incomodado com o desempenho defensivo do Esporte Clube Bahia. Após o duelo pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador apontou as bolas aéreas e a falta de concentração como os principais problemas apresentados pela equipe.

Para Ceni, o Bahia teve uma atuação satisfatória quando esteve com a bola, mas não conseguiu repetir o mesmo nível de concentração na defesa. O técnico classificou como preocupante a maneira como a equipe sofreu os três gols da Chapecoense.

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As bolas alçadas à área hoje foram um pesadelo para a gente Rogério Ceni - técnico do Bahia

O treinador explicou que falhas de marcação e desatenções contribuíram diretamente para os gols sofridos. Segundo Ceni, a equipe permitiu que os jogadores da Chapecoense tivessem liberdade em lances que poderiam ter sido controlados.





“Eu acho que nós tivemos um bom jogo com a bola e realmente falhamos muito [...] O segundo e o terceiro gol saem de uma cobrança de lateral, em que temos desatenção na marcação: o jogador domina, passa por dois, cruza. O segundo gol também é uma bola que volta no nosso bate-rebate dentro da área”, afirmou.





Bahia não conseguiu sustentar vantagem

Um dos pontos que mais incomodaram Ceni foi a incapacidade do Bahia de administrar as vantagens construídas durante a partida. O Tricolor esteve à frente do placar em três oportunidades, mas permitiu que a Chapecoense reagisse em todas elas.





O técnico destacou que a equipe marcou aos 13 minutos, sofreu o empate seis minutos depois e voltou a ficar em vantagem ainda no primeiro tempo. Na etapa final, o roteiro se repetiu, com o Bahia marcando e cedendo o empate pouco depois.





“Não conseguimos ter foco no jogo. Nós não podemos fazer um gol, tomar um gol depois de seis minutos, fazer outro gol aos 42, para sofrer outro aos três no segundo tempo. Aí faz um gol aos 65, toma um gol aos 71. Acho que faltou um pouco de concentração e cometemos muitos erros defensivos”, destacou o técnico.





Além de lamentar os erros, Ceni ressaltou que o Bahia tinha a obrigação de conquistar os três pontos diante da Chapecoense, que ocupa a última posição do Campeonato Brasileiro.





Era um jogo que nós tínhamos obrigação de vencer Ceni - treinador do Bahia

O treinador também chamou atenção para a situação da equipe catarinense na tabela e considerou ainda mais grave o fato de o Bahia ter sofrido três gols diante de um adversário que, em sua avaliação, luta contra um cenário complicado na competição.





“Sofremos com uma equipe que, com todo o respeito que tenho pela Chapecoense, tem uma grande probabilidade de chegar ao final do campeonato na zona de rebaixamento pela distância que tem do penúltimo colocado”, reforçou o comandante.





Ceni cobra mais concentração da defesa

Na avaliação do treinador, o problema não está apenas na quantidade de gols sofridos, mas principalmente na facilidade encontrada pelos adversários para chegar ao gol. Ceni destacou que o Bahia precisa produzir muito mais ofensivamente para compensar a quantidade de chances que concede.





A equipe marcou três vezes na Arena Condá, mas não conseguiu transformar a produção ofensiva em vitória justamente por causa das falhas defensivas.





“Então, não podemos aceitar sofrer os gols. Não podemos aceitar que os caras estejam à frente e que o adversário chegue com tanta facilidade ou coloque a bola para dentro do gol com tanta facilidade como foi hoje”, frisou o treinador.





Com o empate, o Bahia chegou aos 34 pontos e ocupa a quinta posição do Campeonato Brasileiro. O resultado, porém, impediu o Tricolor de se aproximar do G-4 e ampliou a sequência sem vitórias da equipe na competição.