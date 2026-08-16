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HISTÓRIAS DA CHAPE

Ex-Vitória e atacante que vendia salgados castigam o Bahia

Giovanni Augusto e Túlio Eduardo castigam o Bahia

Téo Mazzoni
Por
Bahia sofreu gols com histórias curiosas no empate por 3 a 3 com a Chapecoense
Bahia sofreu gols com histórias curiosas no empate por 3 a 3 com a Chapecoense - Foto: Dilvulgação / Chapecoense

O empate por 3 a 3 entre Esporte Clube Bahia e Chapecoense, neste domingo, 16, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, teve dois personagens que chamaram atenção. O Tricolor sofreu gols de Giovanni Augusto, ex-jogador do Vitória, que estava há 39 partidas sem marcar, e de Túlio Eduardo, atacante que revelou ter vendido salgados com a esposa em Pernambuco antes de chegar à Série A.

Giovanni Augusto foi o responsável pelo primeiro gol da Chapecoense na partida. O meio-campista não balançava as redes desde 22 de agosto de 2025, quando marcou na goleada por 4 a 0 sobre o Athletic-MG, pela Série B.

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Desde então, o jogador havia disputado 39 partidas pela Chapecoense sem marcar, considerando compromissos pelas Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Sudeste e Campeonato Catarinense. Diante do Bahia, porém, encerrou o longo jejum.

Túlio Eduardo: dos salgados à Série A


O outro gol da Chapecoense que chamou atenção foi o terceiro da equipe catarinense, marcado por Túlio Eduardo. O atacante garantiu o empate diante do Bahia e vive uma ascensão meteórica no futebol profissional.

Túlio Eduardo vive ascensão meteórica na Série A
Túlio Eduardo vive ascensão meteórica na Série A - Foto: Reprodução

Há cerca de um ano, Túlio vendia salgados ao lado da esposa em Pernambuco. O próprio jogador revelou a história no último sábado, 8, quando também marcou em sua estreia pela Chapecoense.

"Há um ano estava vendendo salgado com a minha esposa em Pernambuco. Há três meses estava na Série D e tive a oportunidade de vir para a Chapecoense. E venho jogar a minha primeira partida de Série A. Não tenho palavras que possa descrever esse momento. Futebol é muito forte, em sonho, mexe com a gente, minha família, meus amigos e venho honrando isso", disse.

Túlio Eduardo marcou após deixar a rotina de vender salgados
Túlio Eduardo marcou após deixar a rotina de vender salgados - Foto: Reprodução

Antes de chegar ao clube catarinense, o atacante atuava pelo Decisão de Goiana, em Pernambuco. Em 2025, chegou a trabalhar como camelô e passou por um período sem clube. A oportunidade de defender o Decisão surgiu para a temporada de 2026.


Túlio teve bom desempenho no Campeonato Pernambucano e ajudou o clube a conquistar uma vaga na Série D. Na competição nacional, apesar da campanha ruim do Decisão, que terminou na última colocação do Grupo 9, o atacante se destacou individualmente, com oito gols e uma assistência.


O desempenho despertou o interesse da Chapecoense, que buscava reforçar o setor ofensivo sem realizar um grande investimento. Em junho, o clube catarinense contratou o atacante, que agora tenta contribuir para a permanência da equipe na elite do futebol brasileiro.


Túlio foi formado nas categorias de base do Santa Cruz, mas não conseguiu espaço no clube pernambucano. Depois, passou por Nação-SC, Baraúnas-RN e Bandeirante-SP, além de ter ficado um período sem equipe antes de retomar a carreira pelo Decisão.

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Bahia sobe para quinto, mas pode perder posições


O empate na Arena Condá levou o Bahia aos 34 pontos e colocou o Tricolor na quinta posição do Campeonato Brasileiro. Apesar da subida na tabela, o resultado fez a equipe perder terreno na disputa pelo G-4.


O Fluminense aparece na quarta colocação, com 38 pontos. Cruzeiro, Red Bull Bragantino e Corinthians ainda entram em campo pela rodada e podem ultrapassar o Bahia na classificação.


O Tricolor agora volta as atenções para o próximo compromisso, quando enfrentará o Vitória no último BaVi da temporada, no domingo, 23, no Barradão.

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chapecoense Esporte Clube Bahia Giovanni Augusto Túlio Eduardo

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