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HOME > esportes > E.C.BAHIA

SITUAÇÃO INUSITADA

David Duarte passa mal e vomita em campo durante Chapecoense x Bahia

Zagueiro do Bahia passou mal durante o primeiro tempo

Téo Mazzoni
Por
David Duarte passa mal, vomita em campo e assusta no Bahia
David Duarte passa mal, vomita em campo e assusta no Bahia - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

Uma cena incomum marcou o primeiro tempo de Chapecoense x Esporte Clube Bahia, neste domingo, 16, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro David Duarte passou mal durante a partida e chegou a vomitar no gramado da Arena Condá.

O episódio aconteceu por volta dos 23 minutos da etapa inicial, próximo à entrada da área da Chapecoense. O defensor precisou receber atendimento médico em campo, mas conseguiu se recuperar e permaneceu normalmente na partida.

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Veja:

A situação ocorreu em meio ao forte calor registrado em Chapecó (SC). O confronto começou às 11h, e a temperatura chegou a 29°C durante o jogo, aumentando o desgaste dos jogadores.


Após ser atendido pela equipe médica do Bahia, David Duarte não precisou ser substituído e continuou à disposição do técnico Rogério Ceni para o restante da partida.

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Bahia empata com a Chapecoense

Até o momento da publicação desta matéria, Bahia e Chapecoense empatam por 2 a 2 na Arena Condá. Alejo Véliz abriu o placar para o Tricolor em cobrança de pênalti, enquanto Kauan, zagueiro da equipe catarinense, marcou contra e ampliou a vantagem baiana.

O confronto é válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Tags

campeonato brasileiro David Duarte Esporte Clube Bahia

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