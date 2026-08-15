Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.BAHIA

NOVIDADE?

Após susto, Juba viaja e pode ser surpresa do Bahia contra a Chape

Lateral-esquerdo deixou o duelo contra o Vasco com dores no tornozelo direito

Téo Mazzoni
Por
Luciano Juba pode ser uma das novidades do Bahia contra a Chapecoense
Luciano Juba pode ser uma das novidades do Bahia contra a Chapecoense - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia ganhou uma possível novidade para o confronto com a Chapecoense, neste domingo, 16, às 11h, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Luciano Juba viajou com a delegação tricolor e pode ficar à disposição do técnico Rogério Ceni.

Juba era dúvida para a partida após deixar o duelo contra o Vasco, no último domingo, 9, com dores. O camisa 46 sofreu uma pancada traumática no tornozelo direito e precisou ser substituído no intervalo da partida disputada na Arena Fonte Nova.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A condição física do jogador passou a ser acompanhada durante a semana, mas Juba teve participação limitada na preparação para o confronto com a Chapecoense. O lateral participou de apenas uma atividade com o restante do elenco e, ainda assim, de maneira parcial, apenas nesta sexta-feira, 14.

Mesmo sem estar totalmente integrado aos treinamentos, Juba embarcou com a delegação do Bahia para Chapecó neste sábado, 15. A presença na viagem aumenta a possibilidade de o jogador aparecer entre os relacionados para o confronto.

Leia Também:

LEI DO EX?

Ex-Bahia pode estrear pela Chapecoense na Série A contra o Tricolor
Ex-Bahia pode estrear pela Chapecoense na Série A contra o Tricolor imagem

PIVETES DE AÇO

Atacante norte-americano de 18 anos desponta entre joias do Bahia
Atacante norte-americano de 18 anos desponta entre joias do Bahia imagem

CAMPEONATO BRASILEIRO

Bahia encara lanterna para acabar com jejum de 4 meses fora de casa
Bahia encara lanterna para acabar com jejum de 4 meses fora de casa imagem

Bahia pode ganhar três reforços contra a Chape


Caso seja confirmado entre os relacionados, Luciano Juba será mais uma opção recuperada pelo Bahia para o duelo deste domingo.

Além do lateral, Rogério Ceni terá novamente o atacante Erick Pulga. O jogador cumpriu suspensão e está liberado para retornar à equipe após ficar fora do compromisso anterior.

Outro possível retorno é o do volante Erick. O jogador se recuperou de uma infecção no pé e tem sua volta projetada internamente justamente para o confronto com a Chapecoense.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

campeonato brasileiro Esporte Clube Bahia Luciano Juba

Relacionadas

Mais lidas