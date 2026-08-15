Após susto, Juba viaja e pode ser surpresa do Bahia contra a Chape

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O Esporte Clube Bahia ganhou uma possível novidade para o confronto com a Chapecoense, neste domingo, 16, às 11h, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Luciano Juba viajou com a delegação tricolor e pode ficar à disposição do técnico Rogério Ceni.

Juba era dúvida para a partida após deixar o duelo contra o Vasco, no último domingo, 9, com dores. O camisa 46 sofreu uma pancada traumática no tornozelo direito e precisou ser substituído no intervalo da partida disputada na Arena Fonte Nova.





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A condição física do jogador passou a ser acompanhada durante a semana, mas Juba teve participação limitada na preparação para o confronto com a Chapecoense. O lateral participou de apenas uma atividade com o restante do elenco e, ainda assim, de maneira parcial, apenas nesta sexta-feira, 14.





Mesmo sem estar totalmente integrado aos treinamentos, Juba embarcou com a delegação do Bahia para Chapecó neste sábado, 15. A presença na viagem aumenta a possibilidade de o jogador aparecer entre os relacionados para o confronto.





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Caso seja confirmado entre os relacionados, Luciano Juba será mais uma opção recuperada pelo Bahia para o duelo deste domingo.





Além do lateral, Rogério Ceni terá novamente o atacante Erick Pulga. O jogador cumpriu suspensão e está liberado para retornar à equipe após ficar fora do compromisso anterior.





Outro possível retorno é o do volante Erick. O jogador se recuperou de uma infecção no pé e tem sua volta projetada internamente justamente para o confronto com a Chapecoense.