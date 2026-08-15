Ex-Bahia pode estrear pela Chapecoense na Série A contra o Tricolor

A Chapecoense pode ter uma novidade importante no meio-campo para o confronto com o Esporte Clube Bahia, neste domingo, 16, às 11h, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Recém-contratado pelo clube catarinense, Yago Felipe está regularizado e pode fazer sua estreia justamente diante da equipe que defendeu entre 2023 e 2025.

O meio-campista chegou à Chapecoense após deixar o Sport e assinou contrato em definitivo com o Verdão do Oeste até o fim da temporada. A documentação do jogador já foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o que o deixa em condições legais de entrar em campo contra o antigo clube.





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A possibilidade de estreia ganhou força diante do momento vivido pela Chapecoense. O time enfrenta dificuldades no setor de meio-campo, tanto do ponto de vista técnico quanto físico, e Yago Felipe aparece como uma alternativa para o técnico da equipe.





Mesmo com poucos treinamentos desde a chegada, o novo reforço disputa uma vaga entre os titulares com Balieiro.





Yago Felipe foi contratação do Bahia na era Grupo City



A passagem de Yago Felipe pelo Bahia começou no primeiro trimestre de 2023, quando o meio-campista se tornou uma das primeiras contratações realizadas pelo Grupo City após a aquisição da SAF tricolor.





Para contar com o jogador, o Bahia investiu cerca de R$ 8 milhões. Em seu primeiro ano no clube, Yago Felipe teve participação frequente e disputou 34 partidas.





O espaço do meio-campista, porém, diminuiu na temporada seguinte. Em 2024, foram 29 jogos, sendo a maior parte deles saindo do banco de reservas. Já em 2025, a presença do jogador no elenco foi ainda menor: ele entrou em campo apenas três vezes.





Bahia mira G-4 contra a Chapecoense



O confronto na Arena Condá também pode ter peso importante para o Bahia na parte de cima da tabela. Atualmente, o Esquadrão ocupa a sexta colocação do Campeonato Brasileiro, com 33 pontos conquistados em 22 partidas.





Uma vitória diante da Chapecoense pode fazer o time comandado por Rogério Ceni terminar a 23ª rodada dentro do G-4 e, consequentemente, da zona de classificação para a Libertadores de 2027.

Para isso acontecer, entretanto, o Bahia precisa contar com uma combinação de resultados. Além de vencer a equipe catarinense, o Tricolor necessita de derrotas de Fluminense e Cruzeiro na rodada.