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CAMPEONATO BRASILEIRO

Bahia encara lanterna para acabar com jejum de 4 meses fora de casa

Esquadrão não vence como visitante pelo Brasileirão desde abril

Téo Mazzoni
Por
Bahia tenta espantar jejum de 4 meses contra a Chapecoense
Bahia tenta espantar jejum de 4 meses contra a Chapecoense - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Diante da Chapecoense, neste domingo, 16, às 11h, na Arena Condá, em Chapecó (SC), o Esporte Clube Bahia vai tentar encerrar um incômodo jejum que já dura quatro meses na temporada. Apesar de a atual campanha no Campeonato Brasileiro ser melhor longe da Arena Fonte Nova do que dentro de seus domínios, o Esquadrão não vence uma partida fora de casa na competição desde abril.

Bahia não vence fora de casa desde abril

O último triunfo do Bahia na Série A aconteceu contra o Mirassol, no dia 11 de abril, quando o Tricolor venceu por 2 a 1, de virada, com gols de Luciano Juba e Mateo Sanabria, em duelo válido pela 11ª rodada do campeonato.

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Desde então, o Bahia disputou cinco partidas longe de Salvador, com três empates, diante de Fluminense, Atlético-MG e São Paulo, além de duas derrotas para Coritiba e Flamengo.

Tricolor tem campanha melhor como visitante


No entanto, apesar do desempenho recente como visitante, o Bahia ainda possui uma campanha muito superior fora da Arena Fonte Nova em comparação aos resultados obtidos quando atua como mandante.


O Bahia é o quarto melhor visitante do Brasileirão, com 15 pontos conquistados em dez jogos, enquanto figura apenas como o 11º melhor mandante da competição, com 18 pontos somados em 12 partidas disputadas sob seu domínio.

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Cenário é diferente do vivido pelo Bahia em 2025


O desempenho, a propósito, contrasta severamente com o apresentado na temporada passada. Na Arena Fonte Nova, o Bahia era quase “imbatível”, com apenas duas derrotas em 18 jogos. Ao fim do Campeonato Brasileiro, a equipe terminou como o terceiro melhor mandante da competição. Fora de casa, porém, o cenário era bem diferente: o Esquadrão terminou o campeonato como o 15º pior visitante.

Bahia encara lanterna em busca da reação


Agora, pela 23ª rodada da Série A do Brasileirão, o Bahia tentará quebrar o jejum de triunfos fora de casa diante da Chapecoense. A equipe catarinense venceu apenas uma partida na competição e ocupa a lanterna, com dez pontos conquistados.

O Bahia também busca se restabelecer na disputa pelo G-4 do Campeonato Brasileiro após quatro empates consecutivos. O último deles foi o 0 a 0 contra o Vasco, no domingo, 9, na Arena Fonte Nova, em uma partida na qual a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni apresentou um desempenho pífio dentro de campo, mesmo após um longo período de preparação para o duelo.

Vitória pode colocar o Bahia no G-4


Se vencer, o Bahia pode terminar a rodada dentro da zona de classificação para a Libertadoresde 2027. Para isso, porém, não depende exclusivamente de si: também precisa torcer por derrotas de Fluminense e Cruzeiro.

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campeonato brasileiro chapecoense Esporte Clube Bahia

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