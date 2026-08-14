Reserva na Série B, ex-Bahia e Vitória é anunciado por time da Série A

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A Chapecoense acertou a contratação em definitivo do meio-campista Yago Felipe, de 31 anos, que estava no Sport. O jogador assinou vínculo com o clube catarinense até o fim da temporada e chega para reforçar o elenco na sequência do ano.

Com passagem pelo Bahia entre 2023 e 2025, Yago deixou sua marca em 66 partidas pelo Tricolor, com dois gols e uma assistência. O meio-campista, porém, passou boa parte do período como opção no banco de reservas e teve poucas oportunidades de atuar como titular de forma contínua.

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O jogador também defendeu o Vitória entre 2017 e 2019, com 15 gols marcados e quatro assistências em 89 partidas.

Sequência no Bahia aconteceu em momento decisivo

O período de maior participação de Yago Felipe pelo Bahia aconteceu justamente em um dos momentos mais complicados do time nos últimos anos.

No Campeonato Brasileiro de 2023, o meio-campista ganhou uma sequência de partidas durante a luta do Tricolor para escapar do rebaixamento à Série B. Antes de deixar Salvador, Yago disputou 66 jogos pelo Bahia, marcou duas vezes e contribuiu com uma assistência.

Meio-campista deixa o Sport

Antes de acertar com a Chapecoense, Yago defendia o Sport. O jogador perdeu espaço após a chegada do técnico Gilmar Dal Pozzo e pediu para deixar o clube.

Pelo time pernambucano, foram 31 partidas, sendo 21 como titular, além de um gol marcado. Sua última aparição aconteceu em 27 de julho, no empate por 1 a 1 com o Cuiabá, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Carreira começou em Santa Catarina

Revelado nas categorias de base de Flamengo e Botafogo, Yago Felipe também passou pelo Espanyol, da Espanha, antes de completar sua formação no Figueirense.

Foi no clube catarinense que estreou profissionalmente, em 2014. Por lá, conquistou os Campeonatos Catarinenses de 2014 e 2015.

Em 2017, o jogador se transferiu para o Vitória e posteriormente defendeu o Goiás. Três anos depois, chegou ao Fluminense, clube pelo qual viveu o período mais longo da carreira. Foram mais de 150 partidas pelo Tricolor carioca e o título do Campeonato Carioca de 2022.