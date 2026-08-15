Atacante norte-americano de 18 anos desponta entre joias do Bahia

O Esporte Clube Bahia começa a colher resultados de um dos principais objetivos traçados em parceria com o Grupo City: transformar suas categorias de base em uma referência no futebol brasileiro. A meta estabelecida pelo clube é ambiciosa e prevê que, dentro de dez anos, o Esquadrão esteja entre as três principais estruturas de formação do país.

Enquanto nomes como Ruan Pablo, Kauê Furquim, Dell, David Martins, Fredi e Roger Gabriel já despontam como algumas das principais joias do clube, outros jovens começam a ganhar espaço e despertar atenção. Um deles é Dyllan, atacante de 18 anos nascido nos Estados Unidos.





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O jogador vem se destacando pela equipe Sub-20 e já soma 11 gols em 2026. Na campanha do octacampeonato baiano conquistado pelo Bahia nesta temporada, Dyllan aparece como o terceiro maior goleador da equipe.





Como Dyllan foi descoberto pelo Bahia

A chegada do atacante ao Tricolor teve início longe de Salvador. Conforme apuração do portal A TARDE, Dyllan foi identificado por meio da rede de observação do Bahia, mas a descoberta não aconteceu diretamente por um profissional do clube ou do Grupo City.





O jovem foi observado por um parceiro do Bahia durante uma competição realizada nos Estados Unidos. O desempenho apresentado chamou atenção e fez com que o observador acompanhasse outras partidas do atacante antes de entrar em contato com o clube baiano.





A avaliação inicial apontou Dyllan como um possível talento para as categorias de base. Como o Bahia não conseguiu enviar representantes aos Estados Unidos naquele momento, o parceiro encaminhou ao clube um vídeo com informações e imagens do jogador.





O material foi analisado pela comissão das categorias de base e causou boa impressão. A partir daí, o Bahia decidiu avançar na avaliação e convidou Dyllan para passar por um período de intercâmbio no CT Evaristo de Macedo.





Atacante passou por período de avaliação no CT

Dyllan chegou a Salvador para treinar com o time Sub-20 e teve a oportunidade de ser acompanhado de perto pelos profissionais do clube. Durante o período de testes, o atacante conseguiu se destacar e recebeu a aprovação para permanecer no projeto de formação do Esquadrão.





A integração definitiva às categorias de base aconteceu em 2025.



A oportunidade de vir ao Brasil também contou com uma circunstância familiar. Embora tenha nascido nos Estados Unidos, Dyllan é filho de brasileiros. Na época do intercâmbio, os pais do atacante já tinham uma viagem programada para o país.





Com isso, o jovem veio acompanhado da família e aproveitou a passagem pelo Brasil para realizar o período de avaliação no Bahia. O desempenho apresentado durante os treinamentos foi suficiente para convencer o clube a apostar no atacante.





Dyllan tem passagem pelo Inter Miami



Antes de vestir a camisa do Bahia, Dyllan defendia as categorias de base do Inter Miami, clube dos Estados Unidos que tem David Beckham como proprietário e conta com Lionel Messi como principal estrela do elenco profissional.





Dyllan possui números de destaque no Bahia



Desde que passou a integrar oficialmente o projeto do Bahia, em 2025, o atacante vem construindo sua trajetória na equipe Sub-20.





Até o momento, Dyllan soma 35 partidas e 12 gols com a camisa tricolor na categoria. Em 2026, são 11 gols, números que o colocam entre os principais artilheiros do time na temporada.