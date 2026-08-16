Ruan Pablo é preterido por Ceni no jogo do Bahia contra a Chape

Uma decisão de Rogério Ceni chamou atenção antes da partida entre Esporte Clube Bahia e Chapecoense, neste domingo, 16, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de ter sido relacionado para o confronto, Ruan Pablo não ficou no banco de reservas e acabou cortado pelo treinador.

Para a partida na Arena Condá, Ceni optou por manter Kike Oliveira como uma das alternativas para atuar pelo lado direito do campo. A escolha ganha destaque diante do contexto recente envolvendo o uruguaio, que esteve próximo de deixar o Bahia.





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Kike Oliveira chegou a pedir para ser negociado pelo clube, mas a possibilidade de saída não avançou. Com a permanência no elenco, o atacante voltou a ser relacionado por Rogério Ceni e esteve entre os jogadores disponíveis no empate com o Vasco, no último domingo, 9.





Ruan Pablo, por sua vez, não participou daquele confronto porque estava a serviço da Seleção Brasileira Sub-20. Após cumprir a programação com a equipe nacional, o jovem retornou ao Bahia na quinta-feira, 13, e ficou à disposição de Ceni para a preparação visando ao duelo com a Chapecoense.





A joia da base do Bahia participou da última sessão de treinamento do Tricolor antes da viagem para Chapecó, realizada na sexta-feira, 14. Mesmo assim, embora tenha viajado com o grupo e aparecido na lista de relacionados, o atacante acabou ficando fora do banco de reservas.





Chapecoense 1 x 1 Bahia



Até a publicação desta matéria, Bahia e Chapecoense empatavam por 1 a 1 na Arena Condá. O gol tricolor foi marcado por Alejo Véliz, de pênalti, ainda no primeiro tempo. A partida é válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.





Escalação do Bahia



Rogério Ceni iniciou o confronto com Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas, Rodrigo Nestor e Kauê Furquim; Erick Pulga e Alejo Véliz.