Bahia garante vaga antecipada com melhor campanha da história

As Mulheres de Aço estão classificadas para as quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino. A vaga foi assegurada matematicamente com uma rodada de antecedência após o empate em 1 a 1 com o Corinthians, neste sábado, 15, na Arena Fonte Nova, e a derrota do Internacional para a Ferroviária.

Com 28 pontos, o Esporte Clube Bahia ocupa a quinta colocação na tabela e já não pode mais deixar a zona de classificação para a próxima fase. Agora, a equipe encerra a etapa classificatória diante do Juventude, no próximo sábado, 22, no Estádio Alfredo Jaconi.





Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A campanha atual representa o melhor desempenho do futebol feminino do Bahia na história do Campeonato Brasileiro Feminio. Na edição de 2025, as Mulheres de Aço terminaram a primeira fase na sétima posição, com 24 pontos, e avançaram às quartas de final. Na ocasião, porém, a equipe acabou eliminada pelo Corinthians.





O empate deste sábado, portanto, mantém o Bahia entre as oito melhores equipes da competição e confirma a evolução do time em relação à campanha anterior. A última rodada servirá para definir a posição final das Mulheres de Aço na tabela e, consequentemente, o adversário nas quartas de final.





Técnico destaca orgulho e pede foco para sequência do Bahia

O técnico Felipe Freitas destacou o orgulho pela atuação e pela postura do Bahia após o empate em 1 a 1 com o Corinthians, na noite deste sábado, 15. O resultado garantiu a classificação das Mulheres de Aço para a próxima fase do Campeonato Brasileiro Feminino.





Em entrevista coletiva após a partida, o treinador valorizou a campanha da equipe e ressaltou a importância de recuperar as atletas antes do próximo compromisso.





“Eu fico muito orgulhoso dessa equipe, muito orgulhoso dessas meninas. Agora é a gente descansar e tentar trabalhar forte para ir para esse jogo contra o Juventude e conquistar mais pontos”, afirmou Felipe.

Ao analisar o confronto, o treinador avaliou que o Bahia conseguiu ter bons momentos de controle diante de um adversário de alto nível. Para Felipe, a resposta da equipe após sofrer o gol foi uma demonstração da preparação e da força do grupo.





“Nós tivemos um bom controle de jogo, mas, novamente, o Corinthians é um time muito bom. É um time que, se vacilar, elas fazem, e fizeram. Mas a resiliência do Bahia foi essa: tomamos um gol e vamos jogar bola. A gente estava pronto para isso, para tomar um gol e continuar jogando. Infelizmente, algumas pequenas coisas atrapalham”, analisou.





Felipe Freitas também destacou o trabalho realizado nos treinamentos para que o modelo de jogo seja mantido independentemente das atletas que estejam em campo. Segundo o técnico, a assimilação dos movimentos permite que as substituições sejam realizadas sem que a equipe perca seus padrões coletivos.





“Todas as atletas são treinadas nas posições para entender os movimentos. Se você substitui, estava a Wendy fazendo o movimento de atração, por exemplo, que é um dos movimentos que a gente tem. Entra a Vilma, você vai ver o mesmo padrão de movimento. Você tem, no primeiro tempo, a Raquel fazendo uma movimentação de primeira trave. Pode entrar a Mila para fazer, ela vai saber fazer, a Roque vai fazer. Qualquer uma, porque a gente trabalha isso”, explicou.