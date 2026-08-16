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BRASILEIRÃO FEMININO

Bahia garante vaga antecipada com melhor campanha da história

Bahia empata com o Corinthians e garante vaga nas quartas de final do Brasileirão Feminino

Téo Mazzoni
Por
As Mulheres de Aço estão nas quartas de final do Brasileirão Feminino
As Mulheres de Aço estão nas quartas de final do Brasileirão Feminino - Foto: Divulgação / EC Bahia

As Mulheres de Aço estão classificadas para as quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino. A vaga foi assegurada matematicamente com uma rodada de antecedência após o empate em 1 a 1 com o Corinthians, neste sábado, 15, na Arena Fonte Nova, e a derrota do Internacional para a Ferroviária.

Com 28 pontos, o Esporte Clube Bahia ocupa a quinta colocação na tabela e já não pode mais deixar a zona de classificação para a próxima fase. Agora, a equipe encerra a etapa classificatória diante do Juventude, no próximo sábado, 22, no Estádio Alfredo Jaconi.

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A campanha atual representa o melhor desempenho do futebol feminino do Bahia na história do Campeonato Brasileiro Feminio. Na edição de 2025, as Mulheres de Aço terminaram a primeira fase na sétima posição, com 24 pontos, e avançaram às quartas de final. Na ocasião, porém, a equipe acabou eliminada pelo Corinthians.

O empate deste sábado, portanto, mantém o Bahia entre as oito melhores equipes da competição e confirma a evolução do time em relação à campanha anterior. A última rodada servirá para definir a posição final das Mulheres de Aço na tabela e, consequentemente, o adversário nas quartas de final.

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Técnico destaca orgulho e pede foco para sequência do Bahia

O técnico Felipe Freitas destacou o orgulho pela atuação e pela postura do Bahia após o empate em 1 a 1 com o Corinthians, na noite deste sábado, 15. O resultado garantiu a classificação das Mulheres de Aço para a próxima fase do Campeonato Brasileiro Feminino.

Em entrevista coletiva após a partida, o treinador valorizou a campanha da equipe e ressaltou a importância de recuperar as atletas antes do próximo compromisso.

Eu fico muito orgulhoso dessa equipe, muito orgulhoso dessas meninas. Agora é a gente descansar e tentar trabalhar forte para ir para esse jogo contra o Juventude e conquistar mais pontos”, afirmou Felipe.

Ao analisar o confronto, o treinador avaliou que o Bahia conseguiu ter bons momentos de controle diante de um adversário de alto nível. Para Felipe, a resposta da equipe após sofrer o gol foi uma demonstração da preparação e da força do grupo.

“Nós tivemos um bom controle de jogo, mas, novamente, o Corinthians é um time muito bom. É um time que, se vacilar, elas fazem, e fizeram. Mas a resiliência do Bahia foi essa: tomamos um gol e vamos jogar bola. A gente estava pronto para isso, para tomar um gol e continuar jogando. Infelizmente, algumas pequenas coisas atrapalham”, analisou.

Felipe Freitas também destacou o trabalho realizado nos treinamentos para que o modelo de jogo seja mantido independentemente das atletas que estejam em campo. Segundo o técnico, a assimilação dos movimentos permite que as substituições sejam realizadas sem que a equipe perca seus padrões coletivos.

“Todas as atletas são treinadas nas posições para entender os movimentos. Se você substitui, estava a Wendy fazendo o movimento de atração, por exemplo, que é um dos movimentos que a gente tem. Entra a Vilma, você vai ver o mesmo padrão de movimento. Você tem, no primeiro tempo, a Raquel fazendo uma movimentação de primeira trave. Pode entrar a Mila para fazer, ela vai saber fazer, a Roque vai fazer. Qualquer uma, porque a gente trabalha isso”, explicou.

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brasileirão feminino Esporte Clube Bahia Mulheres de Aço

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