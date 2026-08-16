“Lamentável”: Pulga se revolta com empate do Bahia e mira o BaVi

O Esporte Clube Bahia empatou por 3 a 3 com a Chapecoense, neste domingo, 16, na Arena Condá, em Chapecó (SC), após ficar três vezes à frente no placar. A partida foi válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o apito final, o atacante Erick Pulga classificou o resultado como “lamentável”.

Para o jogador, o Bahia precisava valorizar mais os gols marcados diante da Chapecoense e evitar sofrer gols com tanta facilidade depois de assumir a vantagem no placar. Pulga também destacou o horário da partida, disputada às 11h deste domingo.





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É um empate lamentável, porque a gente ficou na frente, acho que o jogo todo, e não pode tomar um gol tão fácil assim Erick Pulga - atacante do Bahia

“A gente tem que valorizar o nosso gol, que é o que a gente quer, é muito difícil, ainda mais no horário em que a gente não está acostumado a jogar. Mas, infelizmente, é isso”, afirmou o jogador.



Apesar da frustração pelo empate, Erick Pulga destacou que o Bahia precisa deixar o resultado para trás e virar a chave. No próximo domingo, 23, o Tricolor enfrenta o rival Vitória, no último clássico BaVi da temporada, no Barradão, pela Série A do Brasileirão.





Agora é hora de levantar a cabeça, porque a gente tem um passo pela frente Pulga - jogador do Bahia

Bahia sobe para quinto, mas pode perder posições na rodada



Com o resultado, o Bahia chegou aos 34 pontos e subiu para a quinta posição, mas se afastou do G-4. O Fluminense ocupa a quarta colocação, com 38 pontos.



O Bahia ainda pode ser ultrapassado por Cruzeiro, Red Bull Bragantino e Corinthians, que ainda entram em campo nesta rodada.