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CAMPEONATO BRASILEIRO

Bahia sofre três gols do lanterna e empata com a Chapecoense

Tricolor ficou à frente no placar por três vezes, mas sofreu o empate da Chapecoense

Téo Mazzoni
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O Bahia ficou três vezes à frente do placar, mas sofreu três gols e empatou por 3 a 3 com a Chapecoense, lanterna do Brasileirão, na Arena Condá
O Bahia ficou três vezes à frente do placar, mas sofreu três gols e empatou por 3 a 3 com a Chapecoense, lanterna do Brasileirão, na Arena Condá - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

Em um jogo agitado na manhã deste domingo, 16, o Esporte Clube Bahia empatou por 3 a 3 com a Chapecoense, lanterna do Campeonato Brasileiro, após ficar à frente no placar três vezes na Arena Condá, em Chapecó (SC). A partida foi válida pela 23ª rodada da competição.

Bahia sobe para quinto, mas pode perder posições na rodada

Com o resultado, o Bahia chegou aos 34 pontos e subiu para a quinta posição, mas se afastou do G-4, que tem o Fluminense na quarta colocação, com 38 pontos. O Tricolor ainda pode ser ultrapassado por Cruzeiro, Red Bull Bragantino e Corinthians, que ainda entram em campo pela rodada.

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O jogo

O Bahia abriu o placar aos 13 minutos, após cobrança de pênalti de Alejo Véliz. O atacante marcou oficialmente pela primeira vez com a camisa tricolor, depois de ter três gols anulados desde sua chegada ao clube.


A vantagem, no entanto, durou pouco. Apenas cinco minutos depois, a Chapecoense deixou tudo igual com um belo gol de Giovanni Augusto, ex-jogador do Vitória, maior rival do Bahia.


Mesmo sofrendo com as investidas perigosas da equipe catarinense, o Bahia voltou a ficar à frente no placar no fim do primeiro tempo. O segundo gol tricolor saiu em gol contra do zagueiro Kauan.


Pulga tabelou com Rodrigo Nestor e chegou à linha de fundo. O atacante tentou encontrar Alejo Véliz com um passe rasteiro, mas Kauan chegou antes e acabou empurrando a bola contra a própria meta.


Novamente, porém, a vantagem do Bahia durou pouco. Logo no início do segundo tempo, a Chapecoense empatou outra vez, desta vez com Marcinho, que também já defendeu o Vitória.


A equipe catarinense chegou a virar o placar para 3 a 2 após um contra-ataque rápido que terminou com a bola no fundo da rede de Franco Rossi. O gol, entretanto, foi anulado por impedimento de Túlio Eduardo na origem da jogada.


Após a anulação do gol da Chapecoense, quem conseguiu colocar o 3 a 2 no placar foi o Bahia. Acevedo acertou um verdadeiro golaço no ângulo do goleiro Anderson e colocou o Esquadrão novamente em vantagem.


O roteiro, contudo, se repetiu. Pouco depois, a Chapecoense voltou a empatar, desta vez com Túlio Eduardo, que marcou de cabeça.

David Duarte passou mal em campo


No primeiro tempo da partida entre Chapecoense e Bahia, uma situação inusitada chamou a atenção. O zagueiro David Duarte passou mal e vomitou no gramado.


O defensor sofreu o mal-estar próximo à entrada da área da Chapecoense e precisou receber atendimento médico em campo. Após ser atendido, David Duarte permaneceu na partida.

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Próximo jogo


O Bahia volta a campo no próximo domingo, 23, às 16h, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando enfrenta o rival Vitória, no último clássico BaVi da temporada, no Barradão, em Salvador (BA).

Ficha técnica

Chapecoense x Bahia

  • O quê: 23ª rodada do Campeonato Brasileiro
  • Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)
  • Data: 16 de agosto
  • Horário: 11h

Escalações

  • Chapecoense: Anderson; Kauan Faria, Eduardo Doma, Heitor e Fernando; Camilo, Bruno Matias, Yago Felipe, Giovanni Augusto e Kevin Ramírez; Marcinho. Técnico: Rafael Lacerda.
  • Bahia: Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas, Rodrigo Nestor e Kauê Furquim; Erick Pulga e Alejo Véliz. Técnico: Rogério Ceni.

Arbitragem de Chapecoense x Bahia

  • Árbitra: Daiane Muniz (SP)
  • Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (SP)
  • Assistente 2: Bruno Boschilia (PR)
  • Quarto árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)
  • VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)
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Tags

campeonato brasileiro chapecoense Esporte Clube Bahia

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