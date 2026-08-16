CAMPEONATO BRASILEIRO
Bahia sofre três gols do lanterna e empata com a Chapecoense
Tricolor ficou à frente no placar por três vezes, mas sofreu o empate da Chapecoense
Em um jogo agitado na manhã deste domingo, 16, o Esporte Clube Bahia empatou por 3 a 3 com a Chapecoense, lanterna do Campeonato Brasileiro, após ficar à frente no placar três vezes na Arena Condá, em Chapecó (SC). A partida foi válida pela 23ª rodada da competição.
Bahia sobe para quinto, mas pode perder posições na rodada
Com o resultado, o Bahia chegou aos 34 pontos e subiu para a quinta posição, mas se afastou do G-4, que tem o Fluminense na quarta colocação, com 38 pontos. O Tricolor ainda pode ser ultrapassado por Cruzeiro, Red Bull Bragantino e Corinthians, que ainda entram em campo pela rodada.
O jogo
O Bahia abriu o placar aos 13 minutos, após cobrança de pênalti de Alejo Véliz. O atacante marcou oficialmente pela primeira vez com a camisa tricolor, depois de ter três gols anulados desde sua chegada ao clube.
A vantagem, no entanto, durou pouco. Apenas cinco minutos depois, a Chapecoense deixou tudo igual com um belo gol de Giovanni Augusto, ex-jogador do Vitória, maior rival do Bahia.
Mesmo sofrendo com as investidas perigosas da equipe catarinense, o Bahia voltou a ficar à frente no placar no fim do primeiro tempo. O segundo gol tricolor saiu em gol contra do zagueiro Kauan.
Pulga tabelou com Rodrigo Nestor e chegou à linha de fundo. O atacante tentou encontrar Alejo Véliz com um passe rasteiro, mas Kauan chegou antes e acabou empurrando a bola contra a própria meta.
Novamente, porém, a vantagem do Bahia durou pouco. Logo no início do segundo tempo, a Chapecoense empatou outra vez, desta vez com Marcinho, que também já defendeu o Vitória.
A equipe catarinense chegou a virar o placar para 3 a 2 após um contra-ataque rápido que terminou com a bola no fundo da rede de Franco Rossi. O gol, entretanto, foi anulado por impedimento de Túlio Eduardo na origem da jogada.
Após a anulação do gol da Chapecoense, quem conseguiu colocar o 3 a 2 no placar foi o Bahia. Acevedo acertou um verdadeiro golaço no ângulo do goleiro Anderson e colocou o Esquadrão novamente em vantagem.
O roteiro, contudo, se repetiu. Pouco depois, a Chapecoense voltou a empatar, desta vez com Túlio Eduardo, que marcou de cabeça.
David Duarte passou mal em campo
No primeiro tempo da partida entre Chapecoense e Bahia, uma situação inusitada chamou a atenção. O zagueiro David Duarte passou mal e vomitou no gramado.
O defensor sofreu o mal-estar próximo à entrada da área da Chapecoense e precisou receber atendimento médico em campo. Após ser atendido, David Duarte permaneceu na partida.
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Próximo jogo
O Bahia volta a campo no próximo domingo, 23, às 16h, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando enfrenta o rival Vitória, no último clássico BaVi da temporada, no Barradão, em Salvador (BA).
Ficha técnica
Chapecoense x Bahia
- O quê: 23ª rodada do Campeonato Brasileiro
- Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)
- Data: 16 de agosto
- Horário: 11h
Escalações
- Chapecoense: Anderson; Kauan Faria, Eduardo Doma, Heitor e Fernando; Camilo, Bruno Matias, Yago Felipe, Giovanni Augusto e Kevin Ramírez; Marcinho. Técnico: Rafael Lacerda.
- Bahia: Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas, Rodrigo Nestor e Kauê Furquim; Erick Pulga e Alejo Véliz. Técnico: Rogério Ceni.
Arbitragem de Chapecoense x Bahia
- Árbitra: Daiane Muniz (SP)
- Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (SP)
- Assistente 2: Bruno Boschilia (PR)
- Quarto árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)
- VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)