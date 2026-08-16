ESPORTES
Virginia é superada em ranking de maiores lucros da Copa do Mundo
Estudo aponta quais criadores tiveram maior impacto comercial
A Copa do Mundo 2026 também foi marcada pela força dos criadores de conteúdo, e um nome conhecido dos brasileiros acabou levando a melhor no quesito comercial. Apesar da presença de grandes personalidades como Neymar e Virginia Fonseca, foi Casimiro Miguel, à frente da CazéTV, quem apareceu no topo do levantamento de faturamento relacionado ao Mundial.
O estudo realizado pela INFLR, com base em métricas públicas de engajamento e visualizações e em referências do mercado publicitário, analisou o desempenho de criadores durante a competição.
O levantamento considerou diferentes critérios para chegar aos nomes de maior destaque no evento, incluindo audiência, influência e faturamento estimado.
CazéTV aparece no topo do levantamento
De acordo com informações divulgadas pelo portal Terra, a CazéTV apresentou o maior potencial comercial e de audiência entre os criadores analisados durante a Copa do Mundo.
Para avaliar a influência dos participantes, a INFLR atribuiu 40% do peso ao engajamento qualificado e à repercussão. Os outros 60% foram divididos entre alcance, com 30%, e faturamento estimado, também com 30%.
No recorte específico relacionado ao faturamento durante a competição, a CazéTV ficou novamente na primeira colocação.
Na sequência apareceram Virginia Fonseca, em segundo lugar, e Bruna Biancardi, esposa de Neymar, na terceira posição.
Neymar aparece entre os maiores nomes
Embora não tenha liderado o levantamento de faturamento, Neymar Jr. também aparece entre os criadores com maior audiência relacionada à Copa do Mundo 2026.
O jogador ficou na terceira colocação do ranking de audiência, atrás apenas de Casimiro Miguel e Ronaldinho Gaúcho.
A lista mostra a presença de nomes ligados tanto ao futebol quanto ao entretenimento e à produção de conteúdo nas redes sociais.
Leia Também:
Veja os 10 criadores com maior audiência
O levantamento da INFLR colocou os seguintes nomes entre os dez criadores com maior audiência durante a Copa do Mundo 2026:
- Casimiro Miguel (CazéTV);
- Ronaldinho Gaúcho;
- Neymar Jr.;
- Virginia Fonseca;
- Luva de Pedreiro;
- Alfinetei (João G. Chagas Gabriel);
- Desimpedidos;
- Vini Jr.;
- Bruna Biancardi;
- Leo Dias.