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Virginia é superada em ranking de maiores lucros da Copa do Mundo

Estudo aponta quais criadores tiveram maior impacto comercial

Iarla Queiroz
Por
| Atualizada em
Virgínia Fonseca
Virgínia Fonseca - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Copa do Mundo 2026 também foi marcada pela força dos criadores de conteúdo, e um nome conhecido dos brasileiros acabou levando a melhor no quesito comercial. Apesar da presença de grandes personalidades como Neymar e Virginia Fonseca, foi Casimiro Miguel, à frente da CazéTV, quem apareceu no topo do levantamento de faturamento relacionado ao Mundial.

O estudo realizado pela INFLR, com base em métricas públicas de engajamento e visualizações e em referências do mercado publicitário, analisou o desempenho de criadores durante a competição.

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O levantamento considerou diferentes critérios para chegar aos nomes de maior destaque no evento, incluindo audiência, influência e faturamento estimado.

CazéTV aparece no topo do levantamento

De acordo com informações divulgadas pelo portal Terra, a CazéTV apresentou o maior potencial comercial e de audiência entre os criadores analisados durante a Copa do Mundo.

Para avaliar a influência dos participantes, a INFLR atribuiu 40% do peso ao engajamento qualificado e à repercussão. Os outros 60% foram divididos entre alcance, com 30%, e faturamento estimado, também com 30%.

No recorte específico relacionado ao faturamento durante a competição, a CazéTV ficou novamente na primeira colocação.

Na sequência apareceram Virginia Fonseca, em segundo lugar, e Bruna Biancardi, esposa de Neymar, na terceira posição.

CazéTV dispara na Copa do Mundo 2026
CazéTV dispara na Copa do Mundo 2026 - Foto: Divulgação CazéTV

Neymar aparece entre os maiores nomes

Embora não tenha liderado o levantamento de faturamento, Neymar Jr. também aparece entre os criadores com maior audiência relacionada à Copa do Mundo 2026.

O jogador ficou na terceira colocação do ranking de audiência, atrás apenas de Casimiro Miguel e Ronaldinho Gaúcho.

A lista mostra a presença de nomes ligados tanto ao futebol quanto ao entretenimento e à produção de conteúdo nas redes sociais.

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Veja os 10 criadores com maior audiência

O levantamento da INFLR colocou os seguintes nomes entre os dez criadores com maior audiência durante a Copa do Mundo 2026:

  1. Casimiro Miguel (CazéTV);
  2. Ronaldinho Gaúcho;
  3. Neymar Jr.;
  4. Virginia Fonseca;
  5. Luva de Pedreiro;
  6. Alfinetei (João G. Chagas Gabriel);
  7. Desimpedidos;
  8. Vini Jr.;
  9. Bruna Biancardi;
  10. Leo Dias.
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copa do mundo Virginia Fonseca

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