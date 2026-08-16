CazéTV perde público e Globo recupera audiência após a Copa do Mundo

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A CazéTV quebrou recordes durante a transmissão da Copa do Mundo de 2026, superando 40 milhões de inscritos na plataforma. No entanto, após o fim do Mundial, o canal registrou uma queda nos números de audiência de suas transmissões.

De acordo com levantamento divulgado pelo Notícias da TV, o melhor desempenho do canal após a Copa do Mundo foi registrado na transmissão de Corinthians x Athletico-PR, no último dia 30. A exibição alcançou 2,4 milhões de espectadores, o equivalente a 10% dos 24,2 milhões registrados na transmissão de França x Espanha, pela semifinal do Mundial.

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Também pelo Campeonato Brasileiro, o canal alcançou 1 milhão de espectadores durante a transmissão de Vasco x Mirassol, no dia 25. No dia 23, a partida entre Botafogo x Vitória chegou a 810 mil visualizações. Já no dia 9 de agosto, a CazéTV registrou apenas 313 mil espectadores.

Globo tem reviravolta após Mundial

Apagada durante a Copa do Mundo, a GE TV vem se destacando na televisão brasileira após o Mundial. Durante a transmissão da partida entre Cruzeiro x Flamengo, pela Libertadores, na última quarta-feira, 12, o canal alcançou o recorde de 2,4 milhões de visualizações.

Além do recorde, o canal da rede Globo teve uma sequência de bons números em suas transmissões. Sendo elas: