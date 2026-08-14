'Quem Ama Cuida': personagem volta à vida e acaba mistério em novela

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Quem Ama Cuida terá uma nova reviravolta em seus capítulos. Dado como morto desde a estreia da novela, Heitor (Renato Góes) voltará à vida no capítulo 102. O episódio tem previsão de ser transmitido no dia 14 de setembro.

O personagem, filho único de Arthur Brandão (Antonio Fagundes), está vivo e morando fora do Brasil. O retorno será marcado por uma guerra pelo patrimônio deixado pelo milionário.

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Segundo informações da colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, antes do personagem entrar na novela, Francesca (Nathalia Dill) abrirá caminho para a entrada do papel de Renato Góes.

Como o personagem retornará à vida ?

Três dias antes do retorno de Heitor (Renato Góes), um espírito revelará a Otoniel (Tony Ramos) que o personagem está vivo, em capítulo previsto para ir ao ar no dia 11 de setembro.

Após a notícia, Francesca (Nathalia Dill) ganhará um novo rumo na trama da novela. Ao descobrir o paradeiro do anel de Arthur (Antonio Fagundes) e ajudar a personagem principal Adriana (Leticia Colin) a ter acesso à fortuna deixada pelo joalheiro, outra revelação mudará os rumos da família Brandão.

O desaparecimento do herdeiro marca o início do mistério da novela. Filho único de Brandão, o personagem é descrito na trama como um homem de “espírito livre”, acostumado a viajar pelo mundo e viver novas experiências.

Morte de Heitor em 'Quem Ama Cuida'

O personagem de Renato Góes desapareceu durante uma viagem ao Himalaia. Sem notícias e sem corpo encontrado, Arthur Brandão teve que dar o filho como morto e sofreu pela perda durante tempo.

O retorno do herdeiro será marcado por novas confusões na família. Enquanto ele reaparece, a Brandão Joias estará mergulhada em uma disputa interna, com Ingrid (Agatha Moreira) à frente, levando a empresa à falência.