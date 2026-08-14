Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

RIVALIDADE?

TNT Sports se vinga da CazéTV e contrata repórter destaque na Copa

Chegada da profissional foi vista como um contra-ataque nos bastidores

João Grassi
Por
| Atualizada em
Casimiro
Casimiro - Foto: Divulgação

Após perder profissionais como Fred Caldeira e Luis Felipe Freitas, a TNT Sports 'se vingou' da CazéTV e fechou a contratação de Victória Leite, repórter que fez parte da equipe que cobriu a Copa do Mundo pelo canal esportivo da Livemode em parceria com Casimiro Miguel. A informação foi publicada pelo colunista Gabriel Vaquer, da F. de São Paulo.

Leite estreará no projeto esportivo da Warner em setembro, quando terá início uma nova temporada da Uefa Champions League. Ela será correspondente na Inglaterra do canal e participará de transmissões de jogos que envolvam times ingleses.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A escolha por Leite foi fruto de seu trabalho no Mundial de seleções. Ela foi setorista da seleção da Inglaterra, que chegou à semifinal do torneio. A repórter é fã declarada do atacante Harry Kane, um dos principais jogadores ingleses da atualidade.

Leia Também:

CAMPEONATO ESPANHOL

Globo entra na mira da CazéTV por direitos de competição de futebol
Globo entra na mira da CazéTV por direitos de competição de futebol imagem

ESPORTES

CazéTV pode ceder transmissão para a Globo por campeonato europeu
CazéTV pode ceder transmissão para a Globo por campeonato europeu imagem

TELEVISÃO

Ator aciona a Justiça contra a CazéTV e cobra R$ 120 mil
Ator aciona a Justiça contra a CazéTV e cobra R$ 120 mil imagem

Vingança nos bastidores

Nos bastidores, a chegada de Leite foi considerada uma vingança da TNT Sports. Em maio, a CazéTV tirou da TNT Sports Fred Caldeira, um dos mais conhecidos correspondentes esportivos da TV brasileira. Ele será um dos principais nomes de transmissões da Premier League na CazéTV.

Victória Leite acumula passagens pela Globo e Canal Goat. Em 2024 e 2025, ela trabalhou como repórter na ESPN, na cobertura de clubes de Minas Gerais e São Paulo.

Victória Leite
Victória Leite - Foto: Reprodução
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

CazéTV

Relacionadas

Mais lidas