TNT Sports se vinga da CazéTV e contrata repórter destaque na Copa

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Após perder profissionais como Fred Caldeira e Luis Felipe Freitas, a TNT Sports 'se vingou' da CazéTV e fechou a contratação de Victória Leite, repórter que fez parte da equipe que cobriu a Copa do Mundo pelo canal esportivo da Livemode em parceria com Casimiro Miguel. A informação foi publicada pelo colunista Gabriel Vaquer, da F. de São Paulo.

Leite estreará no projeto esportivo da Warner em setembro, quando terá início uma nova temporada da Uefa Champions League. Ela será correspondente na Inglaterra do canal e participará de transmissões de jogos que envolvam times ingleses.

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A escolha por Leite foi fruto de seu trabalho no Mundial de seleções. Ela foi setorista da seleção da Inglaterra, que chegou à semifinal do torneio. A repórter é fã declarada do atacante Harry Kane, um dos principais jogadores ingleses da atualidade.

Vingança nos bastidores

Nos bastidores, a chegada de Leite foi considerada uma vingança da TNT Sports. Em maio, a CazéTV tirou da TNT Sports Fred Caldeira, um dos mais conhecidos correspondentes esportivos da TV brasileira. Ele será um dos principais nomes de transmissões da Premier League na CazéTV.

Victória Leite acumula passagens pela Globo e Canal Goat. Em 2024 e 2025, ela trabalhou como repórter na ESPN, na cobertura de clubes de Minas Gerais e São Paulo.