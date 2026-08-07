CazéTV pode ceder transmissão para a Globo por campeonato europeu

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Uma possível parceria entre Globo e CazéTV pode colocar um dos principais campeonatos europeus novamente na programação da emissora carioca. O Grupo Globo abriu negociações com a LiveMode, empresa responsável pelas operações da CazéTV, para um acordo de sublicenciamento dos direitos de transmissão da LaLiga no Brasil.

A proposta prevê que o Campeonato Espanhol seja exibido pelo SporTV, canal fechado do Grupo Globo. Segundo informações do jornalista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, as conversas entre as empresas estão em estágio avançado.

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Globo quer voltar a transmitir a LaLiga

A movimentação acontece depois de a LiveMode adquirir os direitos de transmissão da competição espanhola no Brasil para as próximas seis temporadas.

A LaLiga passou a fazer parte do pacote de novidades da CazéTV para a temporada, que também contará com torneios como a Champions League e a Premier League.

Caso o acordo com o Grupo Globo seja concretizado, a emissora poderá voltar a exibir o Campeonato Espanhol em sua programação por meio do SporTV.

CazéTV continuará com transmissão gratuita

Mesmo com uma eventual parceria com a Globo, a CazéTV não deixará de transmitir a competição no YouTube.

Os direitos adquiridos pela LiveMode também incluem a exibição de melhores momentos nas redes sociais. A estratégia busca ampliar a presença da competição em diferentes plataformas digitais e oferecer ao público brasileiro mais possibilidades de acompanhar o torneio.

O canal comandado por Casimiro Miguel continuará sendo a principal parceira de distribuição gratuita da LaLiga para os telespectadores no Brasil.

LaLiga começa em agosto

A temporada 2026/27 da LaLiga está prevista para começar no fim de semana dos dias 15 e 16 de agosto e terá sua última rodada em 30 de maio de 2027.

O confronto entre Alavés e Getafe será responsável pela abertura da competição. O Atlético de Madrid fará sua estreia no dia 19, enquanto Real Madrid e Barcelona entrarão em campo pela primeira vez nas datas 26 e 27, respectivamente.

Disney deixou de ter os direitos

Antes da chegada da LiveMode, os direitos de transmissão da LaLiga no Brasil pertenciam à Disney+. A competição era exibida pela ESPN e pelo aplicativo da plataforma.

O acordo de exclusividade com a empresa durou cerca de duas décadas e também contou, durante esse período, com a participação do extinto Fox Sports.