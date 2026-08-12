Globo anuncia retorno da TV Globinho após 11 anos

Programa que marcou a infância de muitos brasileiros no século XXI, a TV Globinho está de volta à tela da Globo, mas não da maneira como muita gente esperava. Nesta quarta-feira, 12, a emissora anunciou que o projeto terá uma edição especial na manhã do dia 10 de outubro de 2026, para integrar a Maratona da Esperança, ação ligada à campanha Criança Esperança 2026.

A ação deste ano apelará para o sentimento de nostalgia, convidando o público para revisitar brincadeiras, personagens e lembranças marcantes da juventude. Dessa maneira, o primeiro retorno da TV Globinho em mais de uma década se tornou a principal novidade da programação.

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Trajetória da TV Globinho

O programa nasceu em 2000 como um quadro de outra série de televisão infantil brasileira da Globo, o "Bambuluá", que era protagonizada por Angélica. O projeto ganhou espaço com o tempo e ficou cerca de 15 anos no ar na programação da emissora.

Ao longo dos anos, a TV Globinho passou por várias fases e contou com diversos apresentadores que comandaram os desenhos, incluindo nomes famosos como Marina Ruy Barbosa, Letícia Colin, Giovanna Ewbank, Fernanda Pontes, Geovanna Tominaga, Paulo Mathias Júnior e Gustavo Pereira.

O último episódio foi exibido no dia 1º de agosto de 2015, e completará 11 anos de saudade no retorno especial marcado para outubro de 2026. A atração conquistou altos índices de audiência atravessando a grade de segunda a sexta, com desenhos animados como Dragon Ball, Caverna do Dragão, Três Espiãs Demais, Kim Possible, Pokémon, Bom Esponja e As Aventuras de Jackie Chan.

Em junho de 2012, a TV Globinho deixou de ser exibida durante a semana e passou a ter apenas uma edição aos sábados para dar lugar ao "Encontro com Fátima Bernardes". O novo formato durou até agosto de 2015, quando deixou oficialmente a programação para dar lugar ao "É de Casa".

