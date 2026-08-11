Ator recusa papel na Globo para acompanhar nascimento do filho

Siga o A TARDE no Google

Nicolas Prattes está focado em viver a paternidade ao máximo. À espera de seu primeiro filho com Sabrina Sato, o ator recusou um papel de protagonista na próxima novela das 19h na TV Globo, escrita por Daniel Ortiz.

Segundo informações divulgadas pela colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo, o artista negou o convite para poder acompanhar o nascimento e os primeiros meses de vida de seu filho, que ainda não teve o nome revelado.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O menino tem previsão de nascimento para o intervalo entre o final de dezembro deste ano e as primeiras semanas de janeiro de 2026, data que chocaria diretamente com o início das gravações da trama, que contará a história de três mulheres que perdem dinheiro e precisam recomeçar do zero.

Vale relembrar que Nicolas e Sabrina já passaram por duas perdas gestacionais anteriores. Eles estão juntos desde 2024 e a apresentadora já é mãe de Zoe, de sete anos, do relacionamento anterior com o também ator Duda Nagle.