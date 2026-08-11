Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO

PAPAI DO ANO

Ator recusa papel na Globo para acompanhar nascimento do filho

Artista está à espera de seu primeiro filho com a esposa

Franciely Gomes
Por
Ator está no ar nas novelas das 18 horas
Ator está no ar nas novelas das 18 horas - Foto: Reprodução | TV Globo

Nicolas Prattes está focado em viver a paternidade ao máximo. À espera de seu primeiro filho com Sabrina Sato, o ator recusou um papel de protagonista na próxima novela das 19h na TV Globo, escrita por Daniel Ortiz.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Nicolas Prattes (@nicolasprattes)

Segundo informações divulgadas pela colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo, o artista negou o convite para poder acompanhar o nascimento e os primeiros meses de vida de seu filho, que ainda não teve o nome revelado.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

VIRA FOLHA?

Globo prepara proposta milionária para contratar Celso Portiolli e enfrentar SBT
Globo prepara proposta milionária para contratar Celso Portiolli e enfrentar SBT imagem

REPERCUTIU

Condenado, goleiro Bruno processa Band e pede indenização milionária
Condenado, goleiro Bruno processa Band e pede indenização milionária imagem

NOVA MORADIA

Ex-ator da Globo abandona vida de luxo e passa a morar em ônibus
Ex-ator da Globo abandona vida de luxo e passa a morar em ônibus imagem

O menino tem previsão de nascimento para o intervalo entre o final de dezembro deste ano e as primeiras semanas de janeiro de 2026, data que chocaria diretamente com o início das gravações da trama, que contará a história de três mulheres que perdem dinheiro e precisam recomeçar do zero.

Vale relembrar que Nicolas e Sabrina já passaram por duas perdas gestacionais anteriores. Eles estão juntos desde 2024 e a apresentadora já é mãe de Zoe, de sete anos, do relacionamento anterior com o também ator Duda Nagle.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

entretenimento Nicolas Prattes TV Globo

Relacionadas

Mais lidas