Ex-atriz da Globo abandona atuação e se muda para interior com marido

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Cleo Pires resolveu deixar a fama de lado e mudou seu estilo de vida. Conhecida por sua atuação em algumas novelas, a ex-atriz da Globo deu uma pausa na carreira e se mudou para um sítio na Serra da Mantiqueira, na cidade de Passa Quatro, interior de Minas Gerais.

Localizada dentro do empreendimento Clube Olive, a propriedade ocupa cerca de 3,85 hectares e fica a cerca de duas horas e meia das grandes metrópoles brasileiras: São Paulo e Rio de Janeiro.

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A filha do cantor Fábio Jr. e da atriz Gloria Pires vive com o marido no local, o influenciador Leandro D’Lucca. Os dois compartilham de uma rotina tranquila, longe da agitação costumeira da cidade grande.

“Morando aqui, eu acordo cedinho, olho minhas plantas, faço alguma coisa para comer. Tem dia que a gente vai na casa de algum amigo, vai à feira, cuida dos bichos. Também fico sem fazer nada, olhando para essa paisagem maravilhosa”, disse a famosa, em entrevista à revista Caras.

Organização financeira

Em entrevista recente, Cleo também afirmou que a mudança só foi possível devido ao dinheiro acumulado por ela nos últimos anos, onde realizou trabalhos na televisão, cinema e música, seguindo os passos artísticos dos pais.

“Minha mãe me ensinou a não colocar todos os ovos em uma mesma cesta. Ela é uma mulher de negócios, uma atriz equilibrando vários pratinhos. Minha profissão depende de um convite, do interesse de outras pessoas”, contou à Marie Claire

“Se você se torna produtora, pode fazer acontecer. Essa coisa de ficar mais atraente ao olhar do outro é cansativo”.