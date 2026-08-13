Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO

MUDANÇA DE VIDA

Ex-atriz da Globo abandona atuação e se muda para interior com marido

Artista revelou detalhes de sua nova vida longe dos holofotes

Franciely Gomes
Por
Atriz vive uma vida tranquila no interior
Atriz vive uma vida tranquila no interior - Foto: Reprodução | Instagram

Cleo Pires resolveu deixar a fama de lado e mudou seu estilo de vida. Conhecida por sua atuação em algumas novelas, a ex-atriz da Globo deu uma pausa na carreira e se mudou para um sítio na Serra da Mantiqueira, na cidade de Passa Quatro, interior de Minas Gerais.

Localizada dentro do empreendimento Clube Olive, a propriedade ocupa cerca de 3,85 hectares e fica a cerca de duas horas e meia das grandes metrópoles brasileiras: São Paulo e Rio de Janeiro.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A filha do cantor Fábio Jr. e da atriz Gloria Pires vive com o marido no local, o influenciador Leandro D’Lucca. Os dois compartilham de uma rotina tranquila, longe da agitação costumeira da cidade grande.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Cleo Pires (@cleo)

“Morando aqui, eu acordo cedinho, olho minhas plantas, faço alguma coisa para comer. Tem dia que a gente vai na casa de algum amigo, vai à feira, cuida dos bichos. Também fico sem fazer nada, olhando para essa paisagem maravilhosa”, disse a famosa, em entrevista à revista Caras.

Leia Também:

POLÍCIA

Mansão histórica de Silvio Santos é alvo de invasão no Morumbi
Mansão histórica de Silvio Santos é alvo de invasão no Morumbi imagem

CONFISSÃO

Anitta desabafa sobre cobranças por posicionamento político
Anitta desabafa sobre cobranças por posicionamento político imagem

FAMOSOS

Mansão de Virginia Fonseca é colocada à venda por R$ 29 milhões
Mansão de Virginia Fonseca é colocada à venda por R$ 29 milhões imagem

Organização financeira

Em entrevista recente, Cleo também afirmou que a mudança só foi possível devido ao dinheiro acumulado por ela nos últimos anos, onde realizou trabalhos na televisão, cinema e música, seguindo os passos artísticos dos pais.

“Minha mãe me ensinou a não colocar todos os ovos em uma mesma cesta. Ela é uma mulher de negócios, uma atriz equilibrando vários pratinhos. Minha profissão depende de um convite, do interesse de outras pessoas”, contou à Marie Claire

“Se você se torna produtora, pode fazer acontecer. Essa coisa de ficar mais atraente ao olhar do outro é cansativo”.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

atriz Cleo Pires Ex-atriz da Globo

Relacionadas

Mais lidas