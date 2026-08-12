Mansão de Virginia Fonseca é colocada à venda por R$ 29 milhões

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A mansão que Virginia Fonseca morou com o ex-marido, Zé Felipe, está à venda por R$ 29 milhões. O imovél da influenciadora fica localizado em um condomínio de luxo em Goiânia, capital de Goiás.

Em publicações nas redes sociais, Fabryza Vital, uma das corretoras que anunciam a residência, publicou vídeos mostrando detalhes da casa de Virginia Fonseca.

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Segundo informações do Terra, a mansão possui área total de 3.269 m², sendo 1.061 m² de área construída



Sobre a mansão de Virginia

A influenciadora morou no imóvel durante a construção da mansão onde vive atualmente com os filhos.

A residência possui sete suítes com vista para a natureza, suíte máster com 144 m², dois closets e varanda com banheira com vista para a mata.

Além disso, a mansão tem brinquedoteca com armário embutido, mesa e cabana para crianças. A casa também possui terreno localizado em frente a duas reservas naturais e com acesso privilegiado aos lagos.

Veja fotos da mansão: