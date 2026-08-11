Ratinho rebate denúncia após acusação de homofobia: “Cara de v*ado”

O apresentador Ratinho rebateu, na noite de segunda-feira, 10, uma denúncia de homofobia apresentada ao Ministério Público de São Paulo. O caso envolveu uma fala dele sobre o cantor sertanejo Tiago Piquilo, dizendo que ele estava como “cara de viado”.

Ao abordar o assunto, ele afirmou que o comentário teve caráter de brincadeira e negou ter desrespeitado o artista. “Eu sempre brinquei com todo mundo que vem aqui no programa. Eu nunca desrespeitei uma pessoa sequer na vida. A coisa que eu mais tenho pelas pessoas é respeito”, iniciou.

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“O Brasil sabe que eu brinco. Há 28 anos que eu brinco na televisão e nunca desrespeitei uma pessoa sequer. Quando eu brigo, eu brigo, eu não desrespeito, eu vou pro tapa, vou pro soco, vou pro pontapé. Mas nunca desrespeitei ninguém”, seguiu.

A representação foi apresentada pelo deputado estadual suplente Agripino Magalhães Júnior (PSOL-SP), que já protocolou outras denúncias contra o comunicador.

Ao comentar o assunto, Ratinho evitou mencionar o nome do político e o acusou de usar uma entidade para obter vantagem. “O senhor que está me processando está usando de uma entidade para levar vantagem. Não vou falar seu nome, você não merece que eu fale. O senhor sabe que eu estava brincando”, falou.

“Então, para com bobagem. E a Justiça do Brasil já tem muito processo. Vai incomodar de novo, mais uma vez, juiz, a fim de ganhar dinheiro”, disparou Ratinho.

O apresentador do SBT ainda comparou a situação a um episódio que, segundo ele, ocorreu com Silvio Santos. O apresentador contou que o antigo dono da emissora teria decidido deixar de fazer brincadeiras com crianças após ser questionado por um promotor.

“Ele começou a brincar com crianças aqui no programa dele, e um promotor, se eu não me engano, de Osasco, começou a incomodar, falar que ele estava tratando mal a criança. Ele falou: ‘Ah é? Eu não sei tratar a criança, então não vou mais brincar com criança. ‘Eu também vou fazer isso. Eu não brinco mais, é melhor e mais fácil”, disse.

Galvão Bueno sai em defesa de Ratinho e é detonado

Galvão Bueno, que apareceria na sequência da programação do SBT com o programa ‘Galvão F.C’, também comentou sobre a polêmica. Sem conhecer os detalhes do episódio, o narrador saiu em defesa do colega e relembrou o início da carreira de Ratinho na televisão paranaense.

“Eu sou testemunha. No seu primeiro programa de televisão, lá no Paraná, você nunca desrespeitou ninguém. Nunca na vida. Eu não sei o que foi, me conta a história, mas sou sua testemunha”, afirmou Galvão.

A declaração de Galvão não passou despercebida no X. Algumas pessoas questionaram o posicionamento do narrador, principalmente pelo fato de ele ter defendido Ratinho antes de conhecer o episódio.

“Galvão Bueno defendendo o Ratinho. Não esperava”, escreveu um internauta. “Galvão tá ficando gagá igual este apresentador de quinta?”, disse outro.