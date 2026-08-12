Aos 24 anos, Luva de Pedreiro acumula salário em dólar e mansão milionária

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Luva de Pedreiro tem acumulado um patrimônio milionário nos últimos anos. Natural de Quijingue, no interior da Bahia, o influenciador de 24 anos se tornou um dos mais conhecidos no âmbito mundial do futebol, recebendo pagamento em dólar por suas publicidades na web.

Dentre as marcas famosas com quem o baiano já trabalhou estão MCDonald's, Adidas, Champions League, FreeFire e TikTok. Em 2023, ele chegou a faturar mais de R$ 1 milhão por mês com as propagandas, como mostra um levantamento feito pelo Portal Uol.

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Na época, ele recebeu cachês que variavam entre R$ 50 mil e R$ 1,1 milhão, de acordo com os contratos estabelecidos por cada marca. Além de parcerias com grandes nomes do futebol, como o ex-técnico Tite e os jogadores Cristiano Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho.

Mansão milionária

Em 2024, Luva aproveitou para investir em um novo empreendimento para viver com a família. Ele comprou uma mansão de R$ 1 milhão em um condomínio de luxo em João Pessoa, na Paraíba, onde mora com a influenciadora Tavila Gomes, mãe de seu filho, Davi.

O local possui 190 m² e conta com quatro suítes nos dois andares, garagem coberta, banheiro social, sala de estar integrada com a de jantar, área gourmet com churrasqueira, piscina, closet, escritório e varanda com vista para a rua.

Batalha judicial

Recentemente, o famoso perdeu uma batalha judicial contra seu ex-empresário, Allan Jesus, e terá que pagar uma multa contratual de R$ 5,2 milhões, além de outras indenizações que podem chegar a R$ 10 milhões.

Também constam no processo depósitos judiciais superiores a R$ 4 milhões, realizados para garantia de futura execução. O julgamento terminou com três votos favoráveis a Allan Jesus e à ASJ Consultoria e nenhum voto divergente.