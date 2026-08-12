Luva de Pedreiro terá que pagar R$ 10 milhões após derrota na Justiça

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O influenciador Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, sofreu mais uma nova derrota para o ex-empresário Allan Jesus. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) rejeitou o recurso de Iran, restabelecendo a multa contratual de R$ 5,2 milhões, além de manter outras indenizações que podem chegar a R$ 10 milhões.

Por unanimidade, a 21ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve o reconhecimento da validade do contrato de representação artística e afastou as alegações de analfabetismo funcional e lesão, utilizadas para questionar o negócio jurídico, segundo o jornal Extra.

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De acordo com o julgamento, o fato de Luva de Pedreiro ter posteriormente passado a contar com assessoria jurídica, sem que os termos do contrato fossem impugnados naquele momento, também reforçou a conclusão pela validade do acordo.

Além disso, os desembargadores reconheceram ainda que “houve ruptura unilateral e imotivada do contrato, além de violação da cláusula de exclusividade”.

Ou seja, na prática, a decisão afasta irregularidades na atuação de Allan Jesus e atribui a Luva de Pedreiro o descumprimento das obrigações contratuais.

Multa milionária

O restabelecimento integral da multa contratual de R$ 5,2 milhões foi a principal alteração promovida pelo julgamento. O valor havia sido reduzido anteriormente para R$ 3,6 milhões, mas a ASJ Consultoria recorreu da decisão.

O TJ-RJ acolheu o pedido ao entender que a cláusula penal foi livremente pactuada e não se mostrou excessiva diante da dimensão econômica da relação, dos investimentos realizados e do potencial comercial envolvido. Também foram mantidas as condenações por danos materiais e morais.

Ademais, Luva de Pedreiro deverá arcar integralmente com as custas processuais e com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Valor da condenação é superior a R$ 10 milhões

Somando a multa de R$ 5,2 milhões, as indenizações, os honorários advocatícios, a atualização monetária e os demais encargos, o impacto econômico total da condenação pode superar R$ 10 milhões.

Também constam no processo depósitos judiciais superiores a R$ 4 milhões, realizados para garantia de futura execução. O julgamento terminou com três votos favoráveis a Allan Jesus e à ASJ Consultoria e nenhum voto divergente.

Importante ressaltar que a decisão continua sujeita aos recursos e demais medidas processuais previstas em lei. A partir de agora, Luva de Pedreiro só pode procurar as instâncias superiores, Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ).