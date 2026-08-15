'Quem Ama Cuida': Adriana faz descoberta que pode mudar rumo da novela

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Os próximos capítulos de ‘Quem Ama Cuida’, da TV Globo, estão envoltos de novas descobertas e mistérios. No capítulo desta segunda-feira, 17, a revelação da fortuna deixada por Arthur (Antonio Fagundes) muda os rumos da vingança de Adriana (Leticia Colin) na telenovela.

Durante o capítulo, a personagem de Leticia Colin, conclui que o joalheiro pressentia que algo grave poderia acontecer com ele. Para ajudar a protagonista, Iuri (José Loreto) pretende transformar o ouro em dinheiro sem levantar suspeitas da família Brandão. Enquanto isso, Nancy (Jeniffer Nascimento) descobre sobre a bolada.

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Já na mansão, o clima esquenta com a expulsão de Brigitte. Ingrid (Agatha Moreira) e Rafael (João Vitor Silva) criticam a atitude de Pilar (Isabel Teixeira) de colocar a jovem para fora de casa.

Sem ter onde morar, Brigitte pede abrigo a Ulisses (Alexandre Borges) e Fábia (Flávia Alessandra), mas Pilar logo descobre tudo por meio de Diná (Rosi Campos), reacendendo o clima de tensão na mansão.

Descoberta de Adriana em capítulo

Em meio à tensão que envolve o capítulo, ao investigar o assassinato, Adriana descobre nas anotações de Pedro (Chay Suede), que o laudo do crime foi adulterado. A descoberta confirma que o perito foi pago para incriminá-la pela morte de Arthur Brandão.

Outros conflitos também envolvem o episódio, como a relação de Iuri e Ingrid e problemas entre outros personagens da trama. O capítulo vai ao ar na próxima segunda-feira, 17.