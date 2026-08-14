LUTO
Atriz de ‘A Usurpadora’ morre aos 84 anos
Morte foi confirmada pela imprensa local
A atriz Chelo Rodríguez, conhecida por seu papel na novela “A Usurpadora” , morreu aos 84 anos em Caracas, na Venezuela. A artista já sofria de um quadro de esclerose lateral amiotrófica (ELA) há dez anos, e também fazia tratamento contra um câncer. A morte foi confirmada nesta quinta-feira, 13, pela imprensa local.
A carreira da artista foi consolidada por clássicos como “Rafaela” (1997), “Maria del Mar”, “La Revancha” (1989) e “Enganada” (2003). Um dos papéis mais marcantes da famosa foi na versão original de “A Usurpadora” exibida em 1971 pela emissora RCTV, onde interpretou Verônica, amante do galã Carlos Daniel.
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Quem era Chelo Rodríguez?
Nascida na região da Galícia, na Espanha, Consuela Rodríguez Álvarez mudou-se para a Venezuela ainda jovem, onde começou a atuar como modelo antes de começar a atuar. A famosa estava afastada das telas há cerca de dez anos.
Apesar da saúde fragilizada, Chelo era lembrada por colegas e fãs tanto por seu talento dramático e beleza marcante quanto por sua personalidade reservada e gentil.