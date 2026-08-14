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LUTO

Atriz de ‘A Usurpadora’ morre aos 84 anos

Morte foi confirmada pela imprensa local

Agatha Victoria Reis
Por
'A Usurpadora’ versão de 1990
'A Usurpadora’ versão de 1990 - Foto: Reprodução| SBT

A atriz Chelo Rodríguez, conhecida por seu papel na novela “A Usurpadora” , morreu aos 84 anos em Caracas, na Venezuela. A artista já sofria de um quadro de esclerose lateral amiotrófica (ELA) há dez anos, e também fazia tratamento contra um câncer. A morte foi confirmada nesta quinta-feira, 13, pela imprensa local.

A carreira da artista foi consolidada por clássicos como “Rafaela” (1997), “Maria del Mar”, “La Revancha” (1989) e “Enganada” (2003). Um dos papéis mais marcantes da famosa foi na versão original de “A Usurpadora” exibida em 1971 pela emissora RCTV, onde interpretou Verônica, amante do galã Carlos Daniel.

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Quem era Chelo Rodríguez?

Nascida na região da Galícia, na Espanha, Consuela Rodríguez Álvarez mudou-se para a Venezuela ainda jovem, onde começou a atuar como modelo antes de começar a atuar. A famosa estava afastada das telas há cerca de dez anos.

Apesar da saúde fragilizada, Chelo era lembrada por colegas e fãs tanto por seu talento dramático e beleza marcante quanto por sua personalidade reservada e gentil.

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