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UTILITÁRIO ESPORTIVO

Volkswagen confirma novo Nivus 2027 híbrido com plataforma maior

Novo SUV cupê da marca alemã aposta em motorização híbrida flex e dimensões ampliadas para o Brasil

Jair Mendonça Jr
Por
Volkswagen Nivus / Projeção A TARDE Autos
Volkswagen Nivus / Projeção A TARDE Autos - Foto: Projeção A TARDE Autos

A Volkswagen do Brasil planeja o lançamento da nova geração do utilitário esportivo Nivus para o segundo semestre de 2027. O modelo integra um ciclo de investimentos de R$ 16 bilhões no país até 2028, conforme o plano estratégico da montadora que abrange 17 lançamentos na região e o desenvolvimento de tecnologias híbridas flex.

Segundo informações da montadora, o veículo utilizará a base estrutural do T-Roc europeu, mas contará com identidade visual própria desenvolvida no Brasil pela equipe liderada por José Carlos Pavone.

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O projeto prevê alterações nas dimensões externas. O comprimento saltará dos atuais 4,27 metros para 4,50 metros, utilizando a mesma distância entre-eixos do sedã Virtus. O compartimento de bagagens passará a oferecer 475 litros de capacidade.

Motorização eletrificada e produção nacional

A fabricação ocorrerá na planta industrial da Anchieta, em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. Sob o capô, a principal mudança técnica será a introdução do motor 1.5 TSI Evo associado a um sistema híbrido leve de 48 Volts.

O propulsor funcionará com ciclo Miller, metodologia que mantém as válvulas de admissão abertas durante parte da compressão para otimizar o consumo de combustíveis. O bloco será flex e fabricado na unidade de São Carlos, substituindo de forma gradual o atual motor 1.4 turboflex na linha de produtos da marca.

Interior, conectividade e segurança

O habitáculo receberá atualizações tecnológicas concentradas no painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas e na central multimídia de 10,1 polegadas. O sistema de entretenimento contará com recursos de inteligência artificial integrados.

Na parte de segurança ativa e passiva, a linha incorporará assistentes de condução semiautônoma equivalentes aos disponíveis no mercado europeu. O pacote tecnológico incluirá frenagem autônoma de emergência, assistente de permanência em faixa, controle de cruzeiro adaptativo e monitoramento de pontos cegos nas versões mais equipadas.

Quanto custará?

A nova geração com motorização híbrida, prevista para o segundo semestre de 2027, ainda não possui tabela oficial de preços divulgada pela montadora.

As faixas de preço praticadas para as versões atuais são as seguintes:

  • Sense 200 TSI: a partir de R$ 113.990 até R$ 119.990
  • Comfortline 200 TSI: a partir de R$ 144.990 até R$ 158.290
  • Highline 200 TSI: a partir de R$ 144.990 até R$ 173.290
  • GTS 250 TSI: a partir de R$ 177.990

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