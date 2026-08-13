Arcfox T1 em teste no Brasil tem motor de 129 cv e autonomia de 450 km

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A fabricante chinesa BAIC iniciou testes do Arcfox T1 no Brasil. O hatch elétrico integra os planos de expansão da marca no mercado nacional, com previsão de chegada oficial ao longo de 2026.

O modelo entra no segmento de veículos movidos a bateria para competir com alternativas consolidadas, a exemplo do BYD Dolphin.

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Ficha técnica

Arcfox T1 - Foto: Divulgação BAIC

As especificações técnicas divulgadas na China indicam um motor elétrico dianteiro de 95 kW, equivalente a 129 cv, e 17,9 kgfm de torque com tração dianteira.

As opções de bateria comercializadas no mercado internacional oferecem alcances de 350 km e 450 km pelo ciclo chinês de homologação. Os índices oficiais do Inmetro para o Brasil ainda não foram divulgados.

O sistema de recarga rápida permite recuperar o nível de energia de 30% a 80% em aproximadamente 22 minutos, dependendo da versão. O veículo também inclui a tecnologia V2L, que possibilita o uso da bateria para alimentar dispositivos elétricos externos.

Dimensões e capacidade de carga

Arcfox T1 - Foto: Divulgação BAIC

O projeto estrutural apresenta medidas voltadas ao aproveitamento interno. O veículo possui 4,375 metros de comprimento, 1,86 metro de largura, 1,572 metro de altura e 2,77 metros de entre-eixos.

O compartimento de bagagens comporta 459 litros de volume padrão. O espaço atinge 1.352 litros com o rebatimento dos assentos traseiros, além de contar com um compartimento inferior adicional de 74 litros.

Painel e recursos tecnológicos

Interior Arcfox T1 - Foto: Divulgação BAIC

O interior adota um arranjo digital composto por um painel de instrumentos de 8,8 polegadas e uma central multimídia de 15,6 polegadas. O sistema suporta atualizações remotas de software e comandos de voz.

As configurações superiores disponibilizam rodas de 18 polegadas, teto panorâmico de 2,34 metros quadrados e tecnologias de assistência à condução de nível 2, integradas a câmeras com visão de 540 graus.

Estratégia de lançamento no Brasil

A BAIC confirmou a entrada no mercado brasileiro em 2026, com estudos voltados à implementação de produção local por meio de parcerias industriais.

A marca ainda não oficializou a tabela de preços, as versões disponíveis para compra nem a data definitiva de lançamento do Arcfox T1 no país.