Jeep lança Avenger: confira preços, consumo e ficha técnica

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O Jeep Avenger chega ao mercado brasileiro disponível nas versões Altitude, Longitude e Limited. O SUV compacto utiliza o motor T200 com tecnologia MHEV (híbrido leve) de 12V e transmissão continuamente variável (CVT).

Dados de consumo (Inmetro) do Avenger

Jeep Avenger - Foto: Divulgação Jeep

De acordo com o Programa de Etiquetagem Veicular do Inmetro, o consumo de combustível é idêntico para todas as configurações:

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Ciclo urbano : 12,7 km/l (gasolina) e 8,8 km/l (etanol).

: 12,7 km/l (gasolina) e 8,8 km/l (etanol). Ciclo rodoviário : 13,5 km/l (gasolina) e 9,4 km/l (etanol).

Especificações técni cas do Avenger

Interior Jeep Avenger - Foto: Divulgação Jeep

O conjunto mecânico é composto por um motor 1.0 de três cilindros com turbo e injeção direta. A potência máxima é de 116 cv a 5.250 rpm, com torque de 20,4 kgfm a 1.750 rpm (etanol). A transmissão CVT simula sete marchas.

Dimensões

Comprimento : 4,08 metros.

: 4,08 metros. Largura : 1,77 metros.

: 1,77 metros. Altura : 1,58 metros.

: 1,58 metros. Entre-eixos : 2,55 metros.

: 2,55 metros. Capacidade do porta-malas : 364 litros.

O veículo inclui assistência à condução (ADAS) de nível 2, com frenagem automática, controlador de velocidade adaptativo e centralizador de faixa.

O sistema multimídia integra funcionalidade baseada em ChatGPT para comandos de navegação, climatização e mídia.

Preços e versões

Jeep Avenger - Foto: Divulgação Jeep

O Jeep Avenger é posicionado para competir com modelos do segmento de SUVs compactos. Os valores de lançamento são:

Versão Altitude : R$ 114.990 (lote de 1.000 unidades).

: R$ 114.990 (lote de 1.000 unidades). Versão Altitude com Pack High Altitude : R$ 124.990 (lote de 2.000 unidades).

: R$ 124.990 (lote de 2.000 unidades). Versão Longitude : R$ 135.990.

: R$ 135.990. Versão Limited : R$ 145.990.

A variação de peso entre as versões reflete a lista de equipamentos, com 1.253 kg na versão Altitude, 1.271 kg na Longitude e 1.280 kg na Limited.