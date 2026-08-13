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SUV COMPACTO

Jeep lança Avenger: confira preços, consumo e ficha técnica

Conheça os dados de consumo, equipamentos e valores do novo SUV compacto híbrido da Jeep no Brasil

Jair Mendonça Jr
Por
Jeep Avenger
Jeep Avenger - Foto: Divulgação Jeep

O Jeep Avenger chega ao mercado brasileiro disponível nas versões Altitude, Longitude e Limited. O SUV compacto utiliza o motor T200 com tecnologia MHEV (híbrido leve) de 12V e transmissão continuamente variável (CVT).

Dados de consumo (Inmetro) do Avenger

Jeep Avenger
Jeep Avenger - Foto: Divulgação Jeep

De acordo com o Programa de Etiquetagem Veicular do Inmetro, o consumo de combustível é idêntico para todas as configurações:

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  • Ciclo urbano: 12,7 km/l (gasolina) e 8,8 km/l (etanol).
  • Ciclo rodoviário: 13,5 km/l (gasolina) e 9,4 km/l (etanol).

Especificações técnicas do Avenger

Interior Jeep Avenger
Interior Jeep Avenger - Foto: Divulgação Jeep

O conjunto mecânico é composto por um motor 1.0 de três cilindros com turbo e injeção direta. A potência máxima é de 116 cv a 5.250 rpm, com torque de 20,4 kgfm a 1.750 rpm (etanol). A transmissão CVT simula sete marchas.

Dimensões

  • Comprimento: 4,08 metros.
  • Largura: 1,77 metros.
  • Altura: 1,58 metros.
  • Entre-eixos: 2,55 metros.
  • Capacidade do porta-malas: 364 litros.

O veículo inclui assistência à condução (ADAS) de nível 2, com frenagem automática, controlador de velocidade adaptativo e centralizador de faixa.

O sistema multimídia integra funcionalidade baseada em ChatGPT para comandos de navegação, climatização e mídia.

Preços e versões

Jeep Avenger
Jeep Avenger - Foto: Divulgação Jeep

O Jeep Avenger é posicionado para competir com modelos do segmento de SUVs compactos. Os valores de lançamento são:

  • Versão Altitude: R$ 114.990 (lote de 1.000 unidades).
  • Versão Altitude com Pack High Altitude: R$ 124.990 (lote de 2.000 unidades).
  • Versão Longitude: R$ 135.990.
  • Versão Limited: R$ 145.990.

A variação de peso entre as versões reflete a lista de equipamentos, com 1.253 kg na versão Altitude, 1.271 kg na Longitude e 1.280 kg na Limited.

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