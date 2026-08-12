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SEIS VERSÕES

Hyundai i20 2027: veja os preços e as especificações técnicas da linha

Confira a lista de equipamentos, potências dos motores, capacidades do porta-malas e mais

Jair Mendonça Jr
Por
Hyundai i20
Hyundai i20 - Foto: Divulgação Hyundai

A Hyundai comercializa a linha 2027 do i20 no Brasil em seis versões, com preços entre R$ 99.990 e R$ 139.990. O veículo é produzido em Piracicaba, São Paulo e utiliza a plataforma global da marca para hatches compactos.

Tabela de preços do Hyundai i20 2027

  • Hyundai i20 Comfort 1.0 MPI manual: R$ 99.990
  • Hyundai i20 Limited 1.0 MPI manual: R$ 104.990
  • Hyundai i20 Limited 1.0 TGDI automático: R$ 125.990
  • Hyundai i20 X-Line 1.0 TGDI automático: R$ 128.990
  • Hyundai i20 Platinum 1.0 TGDI automático: R$ 134.990
  • Hyundai i20 Ultimate 1.0 TGDI automático: R$ 139.990

Dimensões e capacidades

Hyundai i20
Hyundai i20 - Foto: Divulgação Hyundai

O Hyundai i20 mede 4.040 mm de comprimento, 1.775 mm de largura, 1.450 mm de altura e possui 2.580 mm de entre-eixos. O compartimento de bagagem tem capacidade de 352 litros.

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Conjuntos mecânicos

O motor 1.0 MPI, de três cilindros e doze válvulas, entrega 80 cv a 6.000 rpm e 10,2 kgfm de torque a 4.500 rpm com etanol. Com gasolina, os números são 77 cv e 9,6 kgfm.

O motor 1.0 TGDI possui injeção direta de combustível e gera 115 cv a 6.000 rpm e 17,5 kgfm de torque entre 1.500 e 4.000 rpm, independentemente do combustível utilizado.

Equipamentos de série

Interior Hyundai i20
Interior Hyundai i20 - Foto: Divulgação Hyundai

A versão de entrada, Comfort, inclui painel digital de 12,3 polegadas, central multimídia com tela de 10,25 polegadas, sensores de estacionamento traseiros, câmera de ré, chave presencial com partida por botão e seis alto-falantes.

O pacote de segurança engloba controle de estabilidade, controle de tração e assistente de partida em rampa.

As configurações superiores incorporam itens como frenagem autônoma de emergência, controle de velocidade adaptativo, assistente de permanência em faixa, carregador de celular por indução, freio de estacionamento eletrônico e lanternas traseiras com faixa de LED.

A versão Ultimate adiciona faróis Full LED, projetores e central multimídia de 12,3 polegadas integrada ao painel.

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