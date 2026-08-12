Toyota antecipa tecnologias da nova geração do Corolla via sedã Crown

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A Toyota apresentou no mercado japonês o sedã Crown 2027. O modelo compartilha componentes e diretrizes de design que estarão presentes na 13ª geração do Corolla, com lançamento previsto até o final de 2026.

A fabricante mantém o processo de unificação global de identidade visual entre seus produtos.

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Mudanças no design exterior

Sedã Crown 2027 - Foto: Divulgação Toyota

O design da nova geração do Corolla segue padrões observados na linha Crown e no Prius. A dianteira possui formato pontiagudo e faróis em formato de bumerangue.

Na parte traseira, o conjunto óptico é composto por uma barra de LED contínua sobre a tampa do porta-malas. O perfil lateral apresenta um caimento de teto direcionado à traseira, similar à silhueta de cupê.

Motorização híbrida

O conjunto mecânico do Corolla integrará o sistema híbrido de quinta geração (THS 5). A configuração altera a operação do motor elétrico para elevar a potência combinada e a eficiência do consumo de combustível. O sistema é voltado para respostas em acelerações.

Interior e conectividade

Painel Sedã Crown 2027 - Foto: Divulgação Toyota

A cabine do Corolla passará por alterações no painel e console central. O novo layout prevê:

Cluster digital configurável de 12,3 polegadas.

Central multimídia de alta resolução.

Console central elevado com freio de estacionamento eletrônico.

Carregadores por indução duplos.

Evolução em sistemas de segurança

A tecnologia embarcada incluirá a evolução do pacote Toyota Safety Sense. As novas funções compreendem sistemas de auxílio para permanência em faixa e atuação em tráfego intenso.

O modelo também disponibiliza o sistema Toyota Teammate, composto pelo Advanced Drive para auxílio em engarrafamentos e pelo Advanced Park para manobras de estacionamento automático.

Cronograma de lançamento

Trasiera Sedã Crown 2027 - Foto: Divulgação Toyota

O Crown 2027 iniciou o período de reservas no Japão, com entregas programadas para setembro de 2026. A apresentação da 13ª geração do Toyota Corolla está agendada para ocorrer até o final deste ano.