QUINTA GERAÇÃO
Toyota antecipa tecnologias da nova geração do Corolla via sedã Crown
Híbrido de 5ª geração e novo painel digital marcam a próxima geração do sedã da Toyota.
A Toyota apresentou no mercado japonês o sedã Crown 2027. O modelo compartilha componentes e diretrizes de design que estarão presentes na 13ª geração do Corolla, com lançamento previsto até o final de 2026.
A fabricante mantém o processo de unificação global de identidade visual entre seus produtos.
Mudanças no design exterior
O design da nova geração do Corolla segue padrões observados na linha Crown e no Prius. A dianteira possui formato pontiagudo e faróis em formato de bumerangue.
Na parte traseira, o conjunto óptico é composto por uma barra de LED contínua sobre a tampa do porta-malas. O perfil lateral apresenta um caimento de teto direcionado à traseira, similar à silhueta de cupê.
Motorização híbrida
O conjunto mecânico do Corolla integrará o sistema híbrido de quinta geração (THS 5). A configuração altera a operação do motor elétrico para elevar a potência combinada e a eficiência do consumo de combustível. O sistema é voltado para respostas em acelerações.
Interior e conectividade
A cabine do Corolla passará por alterações no painel e console central. O novo layout prevê:
- Cluster digital configurável de 12,3 polegadas.
- Central multimídia de alta resolução.
- Console central elevado com freio de estacionamento eletrônico.
- Carregadores por indução duplos.
- Evolução em sistemas de segurança
A tecnologia embarcada incluirá a evolução do pacote Toyota Safety Sense. As novas funções compreendem sistemas de auxílio para permanência em faixa e atuação em tráfego intenso.
O modelo também disponibiliza o sistema Toyota Teammate, composto pelo Advanced Drive para auxílio em engarrafamentos e pelo Advanced Park para manobras de estacionamento automático.
Cronograma de lançamento
O Crown 2027 iniciou o período de reservas no Japão, com entregas programadas para setembro de 2026. A apresentação da 13ª geração do Toyota Corolla está agendada para ocorrer até o final deste ano.