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VEJA A LISTA

Recall da Volkswagen atinge seis modelos por falha no freio

Montadora convoca proprietários para inspeção e troca da alavanca do freio de estacionamento

Jair Mendonça Jr
Por
Volkswagen T-Cross 2026 está na lista
Volkswagen T-Cross 2026 está na lista - Foto: Divulgação Wolkswagen

A Volkswagen convocou os proprietários de seis veículos para recall no Brasil. A campanha envolve unidades produzidas entre maio e outubro de 2025.

O chamado abrange os modelos Tera, T-Cross, Polo, Polo Track, Virtus e Nivus. A montadora identificou uma irregularidade na fabricação da alavanca do freio de estacionamento.

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Segundo a empresa, o componente pode apresentar falha e não manter o veículo imobilizado. Essa condição pode provocar a movimentação involuntária do automóvel com o freio acionado e elevar o risco de acidentes.

Atendimento nas concessionárias

O procedimento consiste na inspeção e na eventual substituição gratuita da alavanca do freio de estacionamento. O serviço possui duração aproximada de duas horas e está disponível na rede de concessionárias da marca.

Modelos e chassis afetados

  • Volkswagen T-Cross 2026: chassis de T4016198 a T4060559
  • Volkswagen Polo 2026: chassis de TT612107 a TT643157
  • Volkswagen Polo Track 2025 e 2026: chassis de TP002478 a TP028076 e de ST089057 a TT022003
  • Volkswagen Tera 2026: chassis de TT300291 a TT358902
  • Volkswagen Virtus 2026: chassis de TP003385 a TP008761 e de T4003262 a T4018379
  • Volkswagen Nivus 2026: chassis de TP011605 a TP040040

Os proprietários devem verificar a numeração do chassi e realizar o agendamento do reparo junto à fabricante.

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recall Volkswagen wol

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