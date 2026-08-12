Recall da Volkswagen atinge seis modelos por falha no freio

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A Volkswagen convocou os proprietários de seis veículos para recall no Brasil. A campanha envolve unidades produzidas entre maio e outubro de 2025.

O chamado abrange os modelos Tera, T-Cross, Polo, Polo Track, Virtus e Nivus. A montadora identificou uma irregularidade na fabricação da alavanca do freio de estacionamento.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a empresa, o componente pode apresentar falha e não manter o veículo imobilizado. Essa condição pode provocar a movimentação involuntária do automóvel com o freio acionado e elevar o risco de acidentes.

Atendimento nas concessionárias

O procedimento consiste na inspeção e na eventual substituição gratuita da alavanca do freio de estacionamento. O serviço possui duração aproximada de duas horas e está disponível na rede de concessionárias da marca.

Modelos e chassis afetados

Volkswagen T-Cross 2026 : chassis de T4016198 a T4060559

: chassis de T4016198 a T4060559 Volkswagen Polo 2026 : chassis de TT612107 a TT643157

: chassis de TT612107 a TT643157 Volkswagen Polo Track 2025 e 2026 : chassis de TP002478 a TP028076 e de ST089057 a TT022003

: chassis de TP002478 a TP028076 e de ST089057 a TT022003 Volkswagen Tera 2026 : chassis de TT300291 a TT358902

: chassis de TT300291 a TT358902 Volkswagen Virtus 2026 : chassis de TP003385 a TP008761 e de T4003262 a T4018379

: chassis de TP003385 a TP008761 e de T4003262 a T4018379 Volkswagen Nivus 2026 : chassis de TP011605 a TP040040

Os proprietários devem verificar a numeração do chassi e realizar o agendamento do reparo junto à fabricante.