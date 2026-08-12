SUV COMPACTO
Volkswagen Tera MPI tem desconto e fica abaixo de R$ 100 mil
Montadora oferece bônus de R$ 7.200 na troca de seminovo e altera preço da versão de entrada
A Volkswagen anunciou condições especiais para o SUV compacto Tera MPI, ano-modelo 2026. Até o dia 31 de agosto de 2026, o preço do veículo foi ajustado de R$ 107.190 para R$ 99.990.
Condições da oferta
O desconto de R$ 7.200 exige a entrega de um veículo usado na negociação. Para a validação da promoção, os critérios para o seminovo são:
- Ano de fabricação: 2015 a 2026.
- Quilometragem: média máxima de 10.000 km por ano.
- Documentação: regularizada, sem multas ou restrições financeiras.
- Histórico: manual do proprietário com revisões em concessionária.
- Estado do veículo: funcionamento completo, sem necessidade de reparos e presença de chave reserva.
Especificações técnicas do Volkswagen Tera MPI
O modelo integra o segmento de SUVs compactos e apresenta a seguinte configuração de fábrica:
- Motorização e desempenho
- Motor: 1.0 de três cilindros, aspirado.
- Potência: 84 cv (etanol).
- Torque: 10,3 kgfm.
- Transmissão: manual de cinco marchas.
- Velocidade máxima: 162 km/h.
- Aceleração (0 a 100 km/h): 13,8 segundos.
Segurança e tecnologia
- Sistema de frenagem autônoma de emergência.
- Sistema pós-colisão.
- Detectores de pedestres e de fadiga.
- Seis airbags.
- Controles eletrônicos de tração e estabilidade.
- Bloqueio eletrônico do diferencial.
- Faróis em LED.
Dimensões e capacidade
- Comprimento: 4,14 metros.
- Largura: 1,77 metros.
- Altura: 1,47 metros.
- Distância entre-eixos: 2,56 metros.
- Porta-malas: 350 litros.
- Peso: 1.078 kg.
O conjunto inclui central multimídia com tela de 10,1 polegadas, quadro de instrumentos digital de 8 polegadas, ar-condicionado e ajuste de altura e profundidade da coluna de direção.
Rodas de 15 polegadas com pneus 185/65 completam a lista de equipamentos de série.