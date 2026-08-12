Volkswagen Tera MPI tem desconto e fica abaixo de R$ 100 mil

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A Volkswagen anunciou condições especiais para o SUV compacto Tera MPI, ano-modelo 2026. Até o dia 31 de agosto de 2026, o preço do veículo foi ajustado de R$ 107.190 para R$ 99.990.

Condições da oferta

Volkswagen Tera MPI - Foto: Divulgação Volkswagen

O desconto de R$ 7.200 exige a entrega de um veículo usado na negociação. Para a validação da promoção, os critérios para o seminovo são:

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Ano de fabricação: 2015 a 2026.

Quilometragem: média máxima de 10.000 km por ano.

Documentação: regularizada, sem multas ou restrições financeiras.

Histórico: manual do proprietário com revisões em concessionária.

Estado do veículo: funcionamento completo, sem necessidade de reparos e presença de chave reserva.

Especificações técnicas do Volkswagen Tera MPI

Interior Volkswagen Tera MPI - Foto: Divulgação Volkswagen

O modelo integra o segmento de SUVs compactos e apresenta a seguinte configuração de fábrica:

Motorização e desempenho

Motor: 1.0 de três cilindros, aspirado.

Potência: 84 cv (etanol).

Torque: 10,3 kgfm.

Transmissão: manual de cinco marchas.

Velocidade máxima: 162 km/h.

Aceleração (0 a 100 km/h): 13,8 segundos.

Segurança e tecnologia

Sistema de frenagem autônoma de emergência.

Sistema pós-colisão.

Detectores de pedestres e de fadiga.

Seis airbags.

Controles eletrônicos de tração e estabilidade.

Bloqueio eletrônico do diferencial.

Faróis em LED.

Dimensões e capacidade

Comprimento : 4,14 metros.

: 4,14 metros. Largura : 1,77 metros.

: 1,77 metros. Altura : 1,47 metros.

: 1,47 metros. Distância entre-eixos : 2,56 metros.

: 2,56 metros. Porta-malas : 350 litros.

: 350 litros. Peso : 1.078 kg.

O conjunto inclui central multimídia com tela de 10,1 polegadas, quadro de instrumentos digital de 8 polegadas, ar-condicionado e ajuste de altura e profundidade da coluna de direção.

Rodas de 15 polegadas com pneus 185/65 completam a lista de equipamentos de série.