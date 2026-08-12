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SUV COMPACTO

Volkswagen Tera MPI tem desconto e fica abaixo de R$ 100 mil

Montadora oferece bônus de R$ 7.200 na troca de seminovo e altera preço da versão de entrada

Jair Mendonça Jr
Por
Volkswagen Tera MPI
Volkswagen Tera MPI - Foto: Divulgação Volkswagen

A Volkswagen anunciou condições especiais para o SUV compacto Tera MPI, ano-modelo 2026. Até o dia 31 de agosto de 2026, o preço do veículo foi ajustado de R$ 107.190 para R$ 99.990.

Condições da oferta

Volkswagen Tera MPI
Volkswagen Tera MPI - Foto: Divulgação Volkswagen

O desconto de R$ 7.200 exige a entrega de um veículo usado na negociação. Para a validação da promoção, os critérios para o seminovo são:

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  • Ano de fabricação: 2015 a 2026.
  • Quilometragem: média máxima de 10.000 km por ano.
  • Documentação: regularizada, sem multas ou restrições financeiras.
  • Histórico: manual do proprietário com revisões em concessionária.
  • Estado do veículo: funcionamento completo, sem necessidade de reparos e presença de chave reserva.

Especificações técnicas do Volkswagen Tera MPI

Interior Volkswagen Tera MPI
Interior Volkswagen Tera MPI - Foto: Divulgação Volkswagen

O modelo integra o segmento de SUVs compactos e apresenta a seguinte configuração de fábrica:

  • Motorização e desempenho
  • Motor: 1.0 de três cilindros, aspirado.
  • Potência: 84 cv (etanol).
  • Torque: 10,3 kgfm.
  • Transmissão: manual de cinco marchas.
  • Velocidade máxima: 162 km/h.
  • Aceleração (0 a 100 km/h): 13,8 segundos.

Segurança e tecnologia

  • Sistema de frenagem autônoma de emergência.
  • Sistema pós-colisão.
  • Detectores de pedestres e de fadiga.
  • Seis airbags.
  • Controles eletrônicos de tração e estabilidade.
  • Bloqueio eletrônico do diferencial.
  • Faróis em LED.

Dimensões e capacidade

  • Comprimento: 4,14 metros.
  • Largura: 1,77 metros.
  • Altura: 1,47 metros.
  • Distância entre-eixos: 2,56 metros.
  • Porta-malas: 350 litros.
  • Peso: 1.078 kg.

O conjunto inclui central multimídia com tela de 10,1 polegadas, quadro de instrumentos digital de 8 polegadas, ar-condicionado e ajuste de altura e profundidade da coluna de direção.

Rodas de 15 polegadas com pneus 185/65 completam a lista de equipamentos de série.

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