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CÓDIGO CIVIL

Carro abandonado na vaga rotativa do condomínio: o que a lei permite?

Descubra se veículos sem uso podem ocupar vagas comuns e como a administração deve lidar

Jair Mendonça Jr
Por
Pode abandonar carro na vaga rotativa do condomínio
Pode abandonar carro na vaga rotativa do condomínio - Foto: Reprodução internet

Condomínios enfrentam a presença de veículos sem condições de circulação em áreas destinadas ao estacionamento rotativo.

A prática gera conflitos entre moradores e questionamentos sobre a gestão das áreas comuns.

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A legislação brasileira e o regimento interno das edificações definem as normas para o uso desses espaços.

O que diz o Código Civil

O Código Civil brasileiro, no artigo 1.336, inciso IV, determina que o condômino tem o dever de dar às partes comuns a destinação correta.

A utilização de vagas rotativas para o armazenamento de veículos sem utilidade impede o uso por outros moradores. Essa conduta é considerada um prejuízo ao direito de uso coletivo da área.

As vagas rotativas existem para permitir o rodízio e a disponibilidade do espaço para todos os condôminos. O estacionamento de um veículo imobilizado por tempo indeterminado descaracteriza a função da vaga.

Regimento interno e normas condominiais

A convenção e o regimento interno são os documentos que detalham as regras de estacionamento. A maioria dos condomínios proíbe:

  • Ocupação de vagas por veículos sem condições de tráfego.
  • Uso de vagas para depósito de objetos ou sucatas.
  • Permanência de veículos em desacordo com as regras de rotatividade.
  • Esses documentos estabelecem as penalidades aplicáveis em caso de descumprimento, que podem incluir advertências e multas.

Procedimentos para a administração

O síndico ou a administradora devem adotar as seguintes medidas ao identificar veículos abandonados:

  • Notificação formal: o condômino recebe um comunicado oficial solicitando a retirada do veículo do local em prazo determinado.
  • Aplicação de sanções: caso o veículo permaneça na vaga após o prazo, o condomínio pode aplicar as multas previstas no regimento interno.
  • Ação judicial: Se a situação persistir, o condomínio pode ingressar com ação judicial de obrigação de fazer para a remoção do bem.
  • Consulta jurídica: é recomendável consultar a assessoria jurídica do condomínio antes de qualquer medida de remoção forçada, visando evitar responsabilidades civis por danos ao patrimônio do morador.

Convivência e o direito de acesso

A permanência de veículos sem uso em vagas rotativas descumpre normas de convivência e o direito de acesso dos demais condôminos.

A administração deve seguir o processo administrativo previsto na convenção para resolver a ocupação irregular.

A revisão dos documentos internos é fundamental para garantir a aplicação das normas conforme a legislação vigente.

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