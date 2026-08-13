Carro abandonado na vaga rotativa do condomínio: o que a lei permite?

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Condomínios enfrentam a presença de veículos sem condições de circulação em áreas destinadas ao estacionamento rotativo.

A prática gera conflitos entre moradores e questionamentos sobre a gestão das áreas comuns.

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A legislação brasileira e o regimento interno das edificações definem as normas para o uso desses espaços.

O que diz o Código Civil

O Código Civil brasileiro, no artigo 1.336, inciso IV, determina que o condômino tem o dever de dar às partes comuns a destinação correta.

A utilização de vagas rotativas para o armazenamento de veículos sem utilidade impede o uso por outros moradores. Essa conduta é considerada um prejuízo ao direito de uso coletivo da área.

As vagas rotativas existem para permitir o rodízio e a disponibilidade do espaço para todos os condôminos. O estacionamento de um veículo imobilizado por tempo indeterminado descaracteriza a função da vaga.

Regimento interno e normas condominiais

A convenção e o regimento interno são os documentos que detalham as regras de estacionamento. A maioria dos condomínios proíbe:

Ocupação de vagas por veículos sem condições de tráfego.

Uso de vagas para depósito de objetos ou sucatas.

Permanência de veículos em desacordo com as regras de rotatividade.

Esses documentos estabelecem as penalidades aplicáveis em caso de descumprimento, que podem incluir advertências e multas.

Procedimentos para a administração

O síndico ou a administradora devem adotar as seguintes medidas ao identificar veículos abandonados:

Notificação formal : o condômino recebe um comunicado oficial solicitando a retirada do veículo do local em prazo determinado.

: o condômino recebe um comunicado oficial solicitando a retirada do veículo do local em prazo determinado. Aplicação de sanções : caso o veículo permaneça na vaga após o prazo, o condomínio pode aplicar as multas previstas no regimento interno.

: caso o veículo permaneça na vaga após o prazo, o condomínio pode aplicar as multas previstas no regimento interno. Ação judicial : Se a situação persistir, o condomínio pode ingressar com ação judicial de obrigação de fazer para a remoção do bem.

: Se a situação persistir, o condomínio pode ingressar com ação judicial de obrigação de fazer para a remoção do bem. Consulta jurídica : é recomendável consultar a assessoria jurídica do condomínio antes de qualquer medida de remoção forçada, visando evitar responsabilidades civis por danos ao patrimônio do morador.

Convivência e o direito de acesso

A permanência de veículos sem uso em vagas rotativas descumpre normas de convivência e o direito de acesso dos demais condôminos.

A administração deve seguir o processo administrativo previsto na convenção para resolver a ocupação irregular.

A revisão dos documentos internos é fundamental para garantir a aplicação das normas conforme a legislação vigente.