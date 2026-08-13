CÓDIGO CIVIL
Carro abandonado na vaga rotativa do condomínio: o que a lei permite?
Descubra se veículos sem uso podem ocupar vagas comuns e como a administração deve lidar
Condomínios enfrentam a presença de veículos sem condições de circulação em áreas destinadas ao estacionamento rotativo.
A prática gera conflitos entre moradores e questionamentos sobre a gestão das áreas comuns.
A legislação brasileira e o regimento interno das edificações definem as normas para o uso desses espaços.
O que diz o Código Civil
O Código Civil brasileiro, no artigo 1.336, inciso IV, determina que o condômino tem o dever de dar às partes comuns a destinação correta.
A utilização de vagas rotativas para o armazenamento de veículos sem utilidade impede o uso por outros moradores. Essa conduta é considerada um prejuízo ao direito de uso coletivo da área.
As vagas rotativas existem para permitir o rodízio e a disponibilidade do espaço para todos os condôminos. O estacionamento de um veículo imobilizado por tempo indeterminado descaracteriza a função da vaga.
Regimento interno e normas condominiais
A convenção e o regimento interno são os documentos que detalham as regras de estacionamento. A maioria dos condomínios proíbe:
- Ocupação de vagas por veículos sem condições de tráfego.
- Uso de vagas para depósito de objetos ou sucatas.
- Permanência de veículos em desacordo com as regras de rotatividade.
- Esses documentos estabelecem as penalidades aplicáveis em caso de descumprimento, que podem incluir advertências e multas.
Procedimentos para a administração
O síndico ou a administradora devem adotar as seguintes medidas ao identificar veículos abandonados:
- Notificação formal: o condômino recebe um comunicado oficial solicitando a retirada do veículo do local em prazo determinado.
- Aplicação de sanções: caso o veículo permaneça na vaga após o prazo, o condomínio pode aplicar as multas previstas no regimento interno.
- Ação judicial: Se a situação persistir, o condomínio pode ingressar com ação judicial de obrigação de fazer para a remoção do bem.
- Consulta jurídica: é recomendável consultar a assessoria jurídica do condomínio antes de qualquer medida de remoção forçada, visando evitar responsabilidades civis por danos ao patrimônio do morador.
Convivência e o direito de acesso
A permanência de veículos sem uso em vagas rotativas descumpre normas de convivência e o direito de acesso dos demais condôminos.
A administração deve seguir o processo administrativo previsto na convenção para resolver a ocupação irregular.
A revisão dos documentos internos é fundamental para garantir a aplicação das normas conforme a legislação vigente.