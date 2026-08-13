Nível do óleo acima do máximo faz mal ao carro? Descubra o perigo

Não é novidade para quem dirige que é essencial trocar o óleo do motor do carro em intervalos recomendados pelo fabricante do veículo. Mas algo que ainda pode causar dúvidas em alguns motoristas é qual deve ser o nível do óleo no motor.

É importante destacar que cada veículo é diferente, o que significa que não existe uma quantidade universal de óleo para automóveis, tudo depende do tamanho do motor e dos seus diferentes componentes.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O nível de óleo deve estar entre as duas marcas disponíveis na vareta, que indicam o limite mínimo e máximo. Se o nível de óleo estiver abaixo da linha inferior ou se, de alguma forma, não houver nenhuma marca de óleo na vareta, o ideal é completar o óleo do motor o mais rápido possível.

Tem problema deixar o nível de óleo acima da marca máxima?

O ideal é seguir a orientação do fabricante, entre o nível mínimo e máximo. Não há vantagens em deixar o nível de óleo acima do máximo da vareta. Pelo contrário, existem desvantagens.

O engenheiro Everton Lopes, da SAE Brasil, disse à revista Quatro Rodas que o óleo fica condicionado dentro de um reservatório chamado cárter, e o virabrequim do motor também está parcialmente nesse reservatório.

O profissional pontuou que, quando acima do máximo, o nível do óleo começa a tocar o virabrequim, o que gera resistência ao movimento dessa peça e o aumento do consumo de combustível, bem como a “aeração” do óleo, o que prejudica a lubrificação do motor.

Não há vantagens em deixar o nível de óleo acima do máximo - Foto: Reprodução | Freepik

Por que é importante verificar o nível de óleo do motor?

O óleo do motor é importante para a manutenção da saúde e do bom funcionamento do motor de seu veículo. O líquido mantém tudo lubrificado para proporcionar uma experiência de direção tranquila, além de prolongar a vida útil do motor.

O óleo do motor reduz o atrito, impedindo que as peças metálicas do motor se esfreguem umas nas outras, o que ajuda a proteger contra o desgaste. Além disso, ele também tem outras funções importantes, como manter o motor resfriado e livre de depósitos.

O que acontece se o óleo ficar muito baixo?

Se o nível de óleo do veículo ficar muito baixo, o motor corre o risco de emperrar, o que pode causar danos duradouros e aumentar os custos de manutenção.

Ao verificar o nível de óleo em intervalos regulares ao longo da vida útil do veículo, você garantirá que o motor opere com desempenho máximo por mais tempo.