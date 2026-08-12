Caixa e 99 dão R$ 6 mil em cashback para quem financiar carro para rodar app

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Motoristas de aplicativo e taxistas cadastrados na 99 poderão receber até R$ 6.300 em cashback ao financiar um veículo pela Caixa Econômica Federal. A condição faz parte de uma parceria entre o banco e a plataforma e prevê o pagamento de R$ 350 por mês, durante até 18 meses.

Para participar, o financiamento precisa ter valor mínimo de R$ 40 mil e prazo de pelo menos 36 meses. O benefício será liberado somente aos profissionais que cumprirem todas as regras estabelecidas na campanha.

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Como funciona o cashback

O motorista interessado deverá contratar o financiamento por meio do canal exclusivo da parceria no WhatsApp da Caixa e realizar a adesão à campanha.

Também será necessário manter os compromissos financeiros com o banco em dia, ter uma conta de depósitos ativa na Caixa e cadastrar no banco as chaves Pix vinculadas ao CPF e ao número de celular.

Além disso, existe uma exigência relacionada à quantidade de viagens realizadas pela plataforma.

Motorista precisa fazer 350 viagens por mês



Para receber os R$ 350 mensais, o profissional deverá completar pelo menos 350 viagens na 99 durante cada mês de apuração.

A Caixa e a 99 farão uma verificação mensal para confirmar se o motorista continua atendendo aos critérios previstos na campanha.

Caso alguma das exigências não seja cumprida em determinado mês, o cashback não será concedido naquele período.

Cashback pode chegar a R$ 6.300

O benefício será depositado diretamente em uma conta do motorista na Caixa. Se o profissional receber os R$ 350 durante os 18 meses, poderá acumular R$ 6.300 ao longo da campanha.

O valor não será pago pela 99, mas diretamente pela Caixa na conta do participante.

Os motoristas também terão acesso a um canal de relacionamento para tratar de questões relacionadas ao financiamento.

Como participar

Além de cumprir as regras da campanha, o motorista deverá contratar o financiamento pelo canal específico da parceria e realizar a adesão ao benefício.

Mais informações podem ser consultadas no site da Caixa ou pelo WhatsApp do banco, no número 0800 104 0104. Também é possível buscar atendimento em uma agência da instituição.

Parceria faz parte do Move Brasil

A iniciativa da Caixa com a 99 está relacionada ao Move Brasil, programa voltado ao financiamento de veículos para motoristas de aplicativo e taxistas.

A linha permite financiar veículos novos de até R$ 150 mil, incluindo modelos elétricos, híbridos, flex e movidos a etanol. O prazo de pagamento pode chegar a 72 meses, com carência de até seis meses.

As taxas de juros são subsidiadas e partem de 0,91% ao mês para mulheres e 0,99% ao mês para os demais clientes.

O programa disponibilizou R$ 30 bilhões em crédito para a compra de veículos por profissionais que utilizam os automóveis como instrumento de trabalho.

Banco do Brasil também tem cashback

A Caixa não é a única instituição pública a oferecer esse tipo de benefício. O Banco do Brasil possui uma parceria semelhante com a Uber.

Nesse caso, motoristas que financiarem um veículo zero-quilômetro pelo Move Brasil podem receber parte das parcelas de volta a cada 12 prestações pagas. Segundo o banco, o valor devolvido pode chegar ao equivalente a cerca de 3,5 parcelas ao longo do financiamento.

Para participar da iniciativa do Banco do Brasil, o motorista precisa manter o financiamento em dia e realizar pelo menos 240 viagens por mês pela Uber.