Caixa financia motos de até R$ 30 mil para entregadores e mototaxistas

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A Caixa Econômica Federal começou a oferecer financiamento de motos novas para entregadores de aplicativo, mototaxistas e motofretistas por meio do programa Move Brasil. A linha permite financiar até 100% do veículo, com limite de R$ 30 mil e condições diferenciadas.

A linha foi criada para profissionais que utilizam motocicletas como ferramenta de trabalho. Podem solicitar o crédito entregadores de aplicativos, mototaxistas e motofretistas, incluindo trabalhadores com vínculo formal.

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Para profissionais que atuam por aplicativos, é necessário comprovar pelo menos seis meses de atividade na mesma plataforma e ter realizado, no mínimo, 100 corridas ou entregas.

Também é obrigatório apresentar CNH categoria A válida.

Quais veículos podem ser financiados

O programa contempla veículos novos produzidos no Brasil dentro dos limites estabelecidos pela Caixa. Entre eles estão:

motocicletas flex de até 160 cilindradas;

motonetas flex de até 160 cilindradas;

ciclomotores flex de até 160 cilindradas;

bicicletas elétricas de até 1.000 watts;

motos elétricas de até 7.500 watts.

O valor financiado pode chegar a R$ 30 mil por operação, com possibilidade de cobertura de até 100% do preço do veículo.

Taxa de juros e prazo do financiamento

As condições variam conforme o gênero do profissional. A taxa informada pela Caixa é de 0,97% ao mês para homens e 0,90% ao mês para mulheres.

O pagamento pode ser distribuído em até 48 meses, com dois meses de carência antes do início das parcelas. A proposta busca facilitar a aquisição de um veículo para quem depende da motocicleta para realizar entregas, transportar passageiros ou trabalhar com serviços de logística.

Como solicitar o financiamento

O primeiro passo é fazer o cadastro na plataforma gov.br, por meio do endereço do programa Move Brasil, e autorizar a análise de elegibilidade. Após o envio das informações, a avaliação pode levar até cinco dias úteis.

Se for considerado elegível, o profissional deve procurar uma agência da Caixa para passar pela análise de crédito e, posteriormente, realizar a contratação do financiamento.

A aprovação na etapa de elegibilidade não significa concessão automática do crédito. A contratação depende também da análise de crédito realizada pelo banco.