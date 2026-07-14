Move Brasil: financiamento para Uber, 99 e táxi chega a R$ 1 bilhão

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A nova linha de crédito do Move Brasil para motoristas de aplicativo já alcançou R$ 1 bilhão em financiamentos aprovados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) até esta terça-feira, 14.

Além da marca bilionária alcançada, o programa já apoiou 10.179 profissionais em todo o país, incluindo taxistas e motoristas vinculados a mais de 19 plataformas de aplicativo autorizadas.

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Valor médio dos financiamentos

De acordo com o BNDES, o valor médio dos financiamentos contratados é de R$ 102 mil por motorista.

Ao todo, 47 modelos de veículos, incluindo elétricos, produzidos por 13 fabricantes, estão habilitados para o financiamento pelo programa.

Para que os recursos continuem disponíveis, as instituições financeiras credenciadas pelo BNDES precisam contratar as operações de crédito com os motoristas até 15 de setembro de 2026.

Como o programa funciona e o que pode ser financiado

O BNDES Move Motoristas é uma política pública de financiamento destinada à renovação da frota utilizada no transporte individual remunerado de passageiros.



Por meio do programa, taxistas e motoristas de aplicativos podem financiar a compra de veículos novos de até R$ 150 mil, desde que os modelos estejam incluídos na lista dos veículos financiáveis e sejam produzidos por montadoras habilitadas no Programa Mover, do Governo Federal.

Move Brasil Aplicativos - Foto: Divulgação | GOV

Ao todo, 47 modelos de 13 montadoras estão disponíveis para o financiamento do programa.

Além do valor do veículo, o financiamento ainda pode incluir alguns custos adicionais, desde que sejam contratados junto com o bem principal, sendo eles:

Seguro do veículo;

Seguro prestamista (modalidade que cobre o pagamento das parcelas em situações previstas no contrato, como morte ou invalidez);

Itens de segurança destinados ao atendimento das necessidades de profissionais mulheres que atuam no transporte de passageiros, limitados a até 10% do valor total financiado;

Encargo por Concessão de Garantia (ECG), quando a operação contar com garantia do Programa Emergencial de Acesso a Crédito na modalidade garantia (Peac-FGI);

Custos relacionados à constituição, registro e averbação da alienação fiduciária, incluindo despesas cartorárias previstas na regulamentação do programa.

Veja os veículos inscritos no programa

BYD: Dolphin; Dolphin Mini.

Chevrolet: Montana; Onix; Onix Plus; Sonic; Spark EUV; Spin; Tracker.

GWM: Ora 03.

Honda: City Hatchback; City Sedan; HR-V; WR-V.

Hyundai: Creta; HB20; HB20S.

Nissan: Kait; Kicks; Versa.

Geely/Renault: Geely EX2; Renault Boreal; Renault Duster; Renault Kardian; Renault Kwid.

Citroën: Aircross; Basalt; C3

Fiat: Argo; Cronos; Fastback; Mobi; Pulse.

Jeep: Compass; Renegade.

Peugeot: 208; 2008

Toyota: Yaris Cross

Volkswagen: Nivus; Polo; Saveiro; T-Cross; Tera; Virtus.

Como solicitar o financiamento do BNDES Move Motoristas?

O processo de contratação do financiamento do Move Motoristas funciona a partir de quatro etapas: