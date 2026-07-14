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Move Brasil: financiamento para Uber, 99 e táxi chega a R$ 1 bilhão
Iniciativa já apoiou mais de 10 mil profissionais e oferece crédito para renovação de frota
A nova linha de crédito do Move Brasil para motoristas de aplicativo já alcançou R$ 1 bilhão em financiamentos aprovados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) até esta terça-feira, 14.
Além da marca bilionária alcançada, o programa já apoiou 10.179 profissionais em todo o país, incluindo taxistas e motoristas vinculados a mais de 19 plataformas de aplicativo autorizadas.
Valor médio dos financiamentos
De acordo com o BNDES, o valor médio dos financiamentos contratados é de R$ 102 mil por motorista.
Ao todo, 47 modelos de veículos, incluindo elétricos, produzidos por 13 fabricantes, estão habilitados para o financiamento pelo programa.
Para que os recursos continuem disponíveis, as instituições financeiras credenciadas pelo BNDES precisam contratar as operações de crédito com os motoristas até 15 de setembro de 2026.
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Como o programa funciona e o que pode ser financiado
O BNDES Move Motoristas é uma política pública de financiamento destinada à renovação da frota utilizada no transporte individual remunerado de passageiros.
Por meio do programa, taxistas e motoristas de aplicativos podem financiar a compra de veículos novos de até R$ 150 mil, desde que os modelos estejam incluídos na lista dos veículos financiáveis e sejam produzidos por montadoras habilitadas no Programa Mover, do Governo Federal.
Ao todo, 47 modelos de 13 montadoras estão disponíveis para o financiamento do programa.
Além do valor do veículo, o financiamento ainda pode incluir alguns custos adicionais, desde que sejam contratados junto com o bem principal, sendo eles:
- Seguro do veículo;
- Seguro prestamista (modalidade que cobre o pagamento das parcelas em situações previstas no contrato, como morte ou invalidez);
- Itens de segurança destinados ao atendimento das necessidades de profissionais mulheres que atuam no transporte de passageiros, limitados a até 10% do valor total financiado;
- Encargo por Concessão de Garantia (ECG), quando a operação contar com garantia do Programa Emergencial de Acesso a Crédito na modalidade garantia (Peac-FGI);
- Custos relacionados à constituição, registro e averbação da alienação fiduciária, incluindo despesas cartorárias previstas na regulamentação do programa.
Veja os veículos inscritos no programa
- BYD: Dolphin; Dolphin Mini.
- Chevrolet: Montana; Onix; Onix Plus; Sonic; Spark EUV; Spin; Tracker.
- GWM: Ora 03.
- Honda: City Hatchback; City Sedan; HR-V; WR-V.
- Hyundai: Creta; HB20; HB20S.
- Nissan: Kait; Kicks; Versa.
- Geely/Renault: Geely EX2; Renault Boreal; Renault Duster; Renault Kardian; Renault Kwid.
- Citroën: Aircross; Basalt; C3
- Fiat: Argo; Cronos; Fastback; Mobi; Pulse.
- Jeep: Compass; Renegade.
- Peugeot: 208; 2008
- Toyota: Yaris Cross
- Volkswagen: Nivus; Polo; Saveiro; T-Cross; Tera; Virtus.
Como solicitar o financiamento do BNDES Move Motoristas?
O processo de contratação do financiamento do Move Motoristas funciona a partir de quatro etapas:
Cadastro no programa
O motorista precisa se cadastrar na plataforma oficial do programa, utilizando sua conta do gov.br. Após a análise das informações, ele vai receber, em até cinco dias úteis, a confirmação se estaria apto a pagar.
A aprovação do cadastro, porém, não garante a liberação do crédito, que ainda depende da análise da instituição financeira.
Escolha do veículo e solicitação do crédito
Com a aprovação no programa, o motorista deve procurar uma concessionária que venda veículos habilitados e informar que deseja utilizar o BNDES Move Motoristas.
Ainda é possível solicitar o financiamento diretamente ao banco de relacionamento do profissional.
Análise de crédito
A instituição financeira responsável avalia o perfil do motorista, considerando alguns fatores como: histórico financeiro, limite de crédito e capacidade de pagamento. O banco é quem decide pela aprovação do financiamento, já que o BNDES não realiza análise de crédito diretamente.
Contratação da operação
Depois da aprovação do banco, a instituição encaminha o pedido ao BNDES para validação automática da operação.
O programa está em funcionamento, mas a disponibilidade do crédito pode variar de acordo com a implementação de cada instituição financeira participante.