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MOVE BRASIL

Move Brasil abre vagas para financiamento de motos sem entrada; saiba como fazer

Motociclistas e ciclistas poderão receber até 100% do valor financiado com juros abaixo do mercado

Alice Paulilo
Por
Motos podem ser financiadas sem entrada; veja
Motos podem ser financiadas sem entrada; veja - Foto: Divulgação/Honda

O programa Move Brasil Entregadores e MotoApp, lançado pelo governo federal, abriu vagas para financiamento de até 100% do valor de motos e bicicletas, sem entrada e com juros subsidiados, voltados para trabalhadores que utilizam esses meios de transporte como fonte de renda.

A Caixa Econômica Federal é responsável por operar a linha de crédito e oferece juros subsidiados pelo governo federal, por meio do Fundo de Investimento em Infraestrutura Social (FIIS), além da garantia do Fundo Garantidor de Operações (FGO).

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O objetivo é facilitar o acesso ao crédito para profissionais que dependem do veículo para trabalhar.

Quem pode participar

Para os entregadores e motoristas de aplicativo, é necessário ter, no mínimo, seis meses de cadastro na plataforma e ter realizado pelo menos 100 corridas ou entregas.

Além deles, os profissionais com carteira assinada (CLT), motofretistas, mototaxistas e ciclistas que atuam formalmente e tenham, pelo menos, seis meses de vínculo na mesma empresa.

Quais veículos podem ser financiados

O programa contempla:

  • Ciclomotores, motonetas e motocicletas flex de até 160 cilindradas, fabricados no Brasil;
  • Motos, motonetas, ciclomotores e bicicletas elétricas com potência de até 7.500 watts, produzidos no país ou com projeto de fabricação nacional;
  • Bicicletas elétricas com potência de até 1.000 watts.

Regras para os veículos

Para ser financiado, o veículo deve atender aos seguintes requisitos:

  • Ter motor de até 160 cilindradas ou potência de até 7.500 watts (modelos elétricos);
  • No caso das bicicletas elétricas, potência máxima de 1.000 watts;
  • Ser flex: veículos exclusivamente a gasolina ou híbridos não fazem parte do programa;
  • Ser zero quilômetro;
  • Ser fabricado no Brasil ou possuir projeto de produção nacional em andamento.

Confira quais modelos participam do programa

Entre os modelos de moto a combustão estão:

  • Honda Biz 125 EX — R$ 16.840
  • Honda CG 160 Cargo — R$ 18.390
  • Yamaha Factor — R$ 18.490
  • Yamaha Factor DX — R$ 18.990
  • Honda CG 160 Titan — R$ 20.590
  • Honda CG 160 Fan — R$ 20.590
  • Yamaha Fazer FZ15 — R$ 21.190
  • Honda CG 160 50 Anos — R$ 21.270
  • Honda NXR160 Bros CBS — R$ 22.400
  • Yamaha Crosser 150 S ABS — R$ 22.790
  • Yamaha Crosser 150 Z ABS — R$ 22.990
  • Honda NXR160 Bros ABS — R$ 23.390

Para as motos elétricas, os modelos são:

  • Shineray SE1 — R$ 12.490
  • Shineray SE2 — R$ 12.490
  • Watts W125 — R$ 15.992
  • Shineray SHE-S — R$ 16.490
  • Yamaha Neo's — R$ 25.990

Quais são as condições do financiamento?

O programa financia 100% do valor do veículo, sem necessidade de entrada.

As taxas de juros são:

  • 11,5% ao ano para mulheres;
  • 12,5% ao ano para homens.

Segundo o governo federal, esses percentuais representam menos da metade da taxa média praticada pelo mercado, que chegou a 26,6% ao ano em abril de 2026, conforme dados da Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras (ANEF).

Prazo para pagamento

As condições variam conforme o perfil do beneficiário:

  • Pessoa física terá prazo até 48 meses para pagamento, com dois meses de carência;
  • Já a pessoa jurídica (apenas para estrutura de recarga ou troca de baterias) o financiamento é de até 48 meses, também com dois meses de carência, período em que são cobrados apenas os encargos financeiros.

Como fazer a inscrição

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As inscrições devem ser realizadas pelo portal gov.br/movebrasil. Como o acesso é feito pela conta Gov.br, não é necessário anexar documentos, já que os dados do usuário, incluindo a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), são preenchidos automaticamente.

A análise do cadastro é concluída em até cinco dias úteis, e as respostas começam a ser enviadas a partir desta segunda-feira, 27 de julho.

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Tags

Financiamento Move Brasil Entregadores e MotoApp

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