MOVE BRASIL
Move Brasil abre vagas para financiamento de motos sem entrada; saiba como fazer
Motociclistas e ciclistas poderão receber até 100% do valor financiado com juros abaixo do mercado
O programa Move Brasil Entregadores e MotoApp, lançado pelo governo federal, abriu vagas para financiamento de até 100% do valor de motos e bicicletas, sem entrada e com juros subsidiados, voltados para trabalhadores que utilizam esses meios de transporte como fonte de renda.
A Caixa Econômica Federal é responsável por operar a linha de crédito e oferece juros subsidiados pelo governo federal, por meio do Fundo de Investimento em Infraestrutura Social (FIIS), além da garantia do Fundo Garantidor de Operações (FGO).
O objetivo é facilitar o acesso ao crédito para profissionais que dependem do veículo para trabalhar.
Quem pode participar
Para os entregadores e motoristas de aplicativo, é necessário ter, no mínimo, seis meses de cadastro na plataforma e ter realizado pelo menos 100 corridas ou entregas.
Além deles, os profissionais com carteira assinada (CLT), motofretistas, mototaxistas e ciclistas que atuam formalmente e tenham, pelo menos, seis meses de vínculo na mesma empresa.
Quais veículos podem ser financiados
O programa contempla:
- Ciclomotores, motonetas e motocicletas flex de até 160 cilindradas, fabricados no Brasil;
- Motos, motonetas, ciclomotores e bicicletas elétricas com potência de até 7.500 watts, produzidos no país ou com projeto de fabricação nacional;
- Bicicletas elétricas com potência de até 1.000 watts.
Regras para os veículos
Para ser financiado, o veículo deve atender aos seguintes requisitos:
- Ter motor de até 160 cilindradas ou potência de até 7.500 watts (modelos elétricos);
- No caso das bicicletas elétricas, potência máxima de 1.000 watts;
- Ser flex: veículos exclusivamente a gasolina ou híbridos não fazem parte do programa;
- Ser zero quilômetro;
- Ser fabricado no Brasil ou possuir projeto de produção nacional em andamento.
Confira quais modelos participam do programa
Entre os modelos de moto a combustão estão:
- Honda Biz 125 EX — R$ 16.840
- Honda CG 160 Cargo — R$ 18.390
- Yamaha Factor — R$ 18.490
- Yamaha Factor DX — R$ 18.990
- Honda CG 160 Titan — R$ 20.590
- Honda CG 160 Fan — R$ 20.590
- Yamaha Fazer FZ15 — R$ 21.190
- Honda CG 160 50 Anos — R$ 21.270
- Honda NXR160 Bros CBS — R$ 22.400
- Yamaha Crosser 150 S ABS — R$ 22.790
- Yamaha Crosser 150 Z ABS — R$ 22.990
- Honda NXR160 Bros ABS — R$ 23.390
Para as motos elétricas, os modelos são:
- Shineray SE1 — R$ 12.490
- Shineray SE2 — R$ 12.490
- Watts W125 — R$ 15.992
- Shineray SHE-S — R$ 16.490
- Yamaha Neo's — R$ 25.990
Quais são as condições do financiamento?
O programa financia 100% do valor do veículo, sem necessidade de entrada.
As taxas de juros são:
- 11,5% ao ano para mulheres;
- 12,5% ao ano para homens.
Segundo o governo federal, esses percentuais representam menos da metade da taxa média praticada pelo mercado, que chegou a 26,6% ao ano em abril de 2026, conforme dados da Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras (ANEF).
Prazo para pagamento
As condições variam conforme o perfil do beneficiário:
- Pessoa física terá prazo até 48 meses para pagamento, com dois meses de carência;
- Já a pessoa jurídica (apenas para estrutura de recarga ou troca de baterias) o financiamento é de até 48 meses, também com dois meses de carência, período em que são cobrados apenas os encargos financeiros.
Como fazer a inscrição
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As inscrições devem ser realizadas pelo portal gov.br/movebrasil. Como o acesso é feito pela conta Gov.br, não é necessário anexar documentos, já que os dados do usuário, incluindo a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), são preenchidos automaticamente.
A análise do cadastro é concluída em até cinco dias úteis, e as respostas começam a ser enviadas a partir desta segunda-feira, 27 de julho.