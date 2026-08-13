Como perder a CNH: regras, limites de pontos e penalidades no Brasil

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O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece critérios técnicos para a perda do direito de dirigir. O processo ocorre por meio de duas penalidades distintas: a suspensão, que é temporária, e a cassação, que impõe o bloqueio do documento por prazo determinado e a necessidade de reabilitação.

Limite de pontos na Carteira Nacional de Habilitação

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A pontuação acumulada na CNH considera infrações cometidas no período de 12 meses. O limite de pontuação varia conforme o histórico de gravidade das multas:

20 pontos : aplicável quando o condutor comete duas ou mais infrações gravíssimas.

: aplicável quando o condutor comete duas ou mais infrações gravíssimas. 30 pontos : aplicável quando o condutor comete uma infração gravíssima.

: aplicável quando o condutor comete uma infração gravíssima. 40 pontos : aplicável quando o condutor não comete infrações gravíssimas.

: aplicável quando o condutor não comete infrações gravíssimas. Regra para profissionais : motoristas com exercício de atividade remunerada (EAR) possuem o limite fixo de 40 pontos, independentemente da natureza das infrações.

Infrações que geram suspensão automática

Determinadas condutas resultam na suspensão do direito de dirigir independentemente da pontuação acumulada. O CTB classifica estas como infrações autossuspensivas. As principais incluem:

Condução sob influência de álcool ou substâncias psicoativas.

Recusa à submissão ao teste de alcoolemia ou exames clínicos.

Disputa de corrida ou participação em competições não autorizadas (racha).

Transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50%.

Forçar passagem entre veículos em sentidos opostos.

Omissão de socorro em acidentes de trânsito.

Não dar passagem a veículos de emergência ou prestadores de socorro em serviço.

Cassação do documento de habilitação

A cassação representa a penalidade máxima. Diferente da suspensão, a cassação invalida o documento por um período de dois anos. Após esse prazo, o condutor deve realizar o processo completo de obtenção da habilitação, incluindo exames e aulas obrigatórias.

As condições para a cassação incluem:

Conduzir veículo enquanto a CNH estiver suspensa.

Reincidência em infrações gravíssimas previstas no CTB dentro de 12 meses.

Condenação judicial por crime de trânsito.

Procedimentos para regularização

Após o cumprimento do prazo de suspensão, o condutor deve realizar o curso de reciclagem e ser aprovado em avaliação teórica sobre legislação de trânsito.

A regularização do prontuário é condição obrigatória para que o cidadão volte a conduzir veículos em vias públicas.

A consulta sobre o status da CNH e o somatório de pontos pode ser realizada nos portais dos Departamentos Estaduais de Trânsito (Detran) ou pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito.