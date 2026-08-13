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ÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

Como perder a CNH: regras, limites de pontos e penalidades no Brasil

Descubra as multas autossuspensivas, o teto de pontos por período e o prazo de bloqueio da CNH

Jair Mendonça Jr
Por
O que causa a suspensão e a cassação da carteira
O que causa a suspensão e a cassação da carteira - Foto: Reprodução internet

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece critérios técnicos para a perda do direito de dirigir. O processo ocorre por meio de duas penalidades distintas: a suspensão, que é temporária, e a cassação, que impõe o bloqueio do documento por prazo determinado e a necessidade de reabilitação.

Limite de pontos na Carteira Nacional de Habilitação

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A pontuação acumulada na CNH considera infrações cometidas no período de 12 meses. O limite de pontuação varia conforme o histórico de gravidade das multas:

  • 20 pontos: aplicável quando o condutor comete duas ou mais infrações gravíssimas.
  • 30 pontos: aplicável quando o condutor comete uma infração gravíssima.
  • 40 pontos: aplicável quando o condutor não comete infrações gravíssimas.
  • Regra para profissionais: motoristas com exercício de atividade remunerada (EAR) possuem o limite fixo de 40 pontos, independentemente da natureza das infrações.

Infrações que geram suspensão automática

Determinadas condutas resultam na suspensão do direito de dirigir independentemente da pontuação acumulada. O CTB classifica estas como infrações autossuspensivas. As principais incluem:

  • Condução sob influência de álcool ou substâncias psicoativas.
  • Recusa à submissão ao teste de alcoolemia ou exames clínicos.
  • Disputa de corrida ou participação em competições não autorizadas (racha).
  • Transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50%.
  • Forçar passagem entre veículos em sentidos opostos.
  • Omissão de socorro em acidentes de trânsito.
  • Não dar passagem a veículos de emergência ou prestadores de socorro em serviço.

Cassação do documento de habilitação

A cassação representa a penalidade máxima. Diferente da suspensão, a cassação invalida o documento por um período de dois anos. Após esse prazo, o condutor deve realizar o processo completo de obtenção da habilitação, incluindo exames e aulas obrigatórias.

As condições para a cassação incluem:

  • Conduzir veículo enquanto a CNH estiver suspensa.
  • Reincidência em infrações gravíssimas previstas no CTB dentro de 12 meses.
  • Condenação judicial por crime de trânsito.

Procedimentos para regularização

Após o cumprimento do prazo de suspensão, o condutor deve realizar o curso de reciclagem e ser aprovado em avaliação teórica sobre legislação de trânsito.

A regularização do prontuário é condição obrigatória para que o cidadão volte a conduzir veículos em vias públicas.

A consulta sobre o status da CNH e o somatório de pontos pode ser realizada nos portais dos Departamentos Estaduais de Trânsito (Detran) ou pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito.

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