RAM Dakota tem desconto de R$ 45 mil para CNPJ; confira condições

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A RAM atualizou a tabela de vendas diretas para clientes CNPJ e produtores rurais em agosto de 2026. A picape Dakota mantém três configurações no mercado nacional.

A versão de entrada Big Horn custa R$ 285.990 na tabela geral e sai por R$ 249.990 para empresas, o que representa um abatimento de R$ 36.000. O valor permanece igual ao mês anterior.

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A configuração intermediária Warlock passa de R$ 299.990 para R$ 260.990 nas vendas corporativas. O desconto atinge R$ 39.000, com redução de R$ 15.000 frente a julho.

A opção topo de linha Laramie registra o maior corte. O preço público de R$ 322.990 cai para R$ 277.790 na modalidade CNPJ, gerando economia de R$ 45.200 e queda de R$ 16.200 em relação ao período passado.

Motorização e equipamentos

Toda a linha utiliza propulsor 2.2 turbodiesel de 200 cavalos de potência e torque de 45,9 kgfm. O sistema mecânico inclui transmissão automática de oito marchas e tração 4x4.

A lista de itens de série abrange bancos dianteiros com regulagem elétrica, chave presencial, bloqueio do diferencial traseiro, faróis em LED e painel digital. O modelo também dispõe de câmera de visão 360 graus e assistentes de condução.

As configurações superiores incorporam elementos específicos. A versão Laramie adiciona rodas de 18 polegadas, acabamento interno em marrom, detalhes cromados na carroceria e barra de LED na grade frontal.

Tabela de preços RAM Dakota para CNPJ