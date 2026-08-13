Novo Nissan Versa 2027 mantém preço e chega em três versões

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A Nissan apresentou a linha Versa 2027 no Brasil. O modelo chega ao mercado em três versões de acabamento, sem alteração em design ou especificações em comparação com a linha 2026.

Tabela de preços por versão

Interior Novo Nissan Versa 2027 - Foto: Divulgação Nissan

A fabricante estabeleceu os valores de venda para cada opção do modelo:

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Versa Sense CVT : R$ 119.990

: R$ 119.990 Versa Advance CVT : R$ 129.990

: R$ 129.990 Versa Exclusive CVT : R$ 148.290

Especificações de motor e câmbio

Novo Nissan Versa 2027 - Foto: Divulgação Nissan

O veículo traz motor 1.6 de quatro cilindros. A potência atinge 113 cv com etanol e 110 cv com gasolina.

O torque chega a 15,3 kgfm com etanol e 14,9 kgfm com gasolina. A transmissão opera em sistema CVT com simulação de seis marchas.

Consumo de combustível

Dados do Inmetro indicam as medições de consumo do modelo:

Etanol na cidade : 7,9 km/l

: 7,9 km/l Etanol na estrada : 10,5 km/l

: 10,5 km/l Gasolina na cidade : 11,5 km/l

: 11,5 km/l Gasolina na estrada : 15 km/l

Dimensões e capacidade

Novo Nissan Versa 2027 - Foto: Divulgação Nissan

O sedã apresenta as medidas de carroceria:

Comprimento : 4,49 metros

: 4,49 metros Largura : 1,74 metro

: 1,74 metro Distância entre eixos : 2,62 metros

: 2,62 metros Volume do porta-malas : 482 litros

: 482 litros Capacidade do tanque de combustível: 41 litros

Itens de fábrica e segurança

A versão de entrada vem de fábrica com seis airbags, controle de estabilidade, controle de tração, assistente de partida em rampa, alerta de colisão com frenagem de emergência, ISOFIX, controle de cruzeiro e sensor de estacionamento.

A cabine conta com ar-condicionado, direção com assistência, chave com acionamento por botão, bancos Zero Gravity, volante com regulagem de altura e profundidade, tela de 3,5 polegadas no painel e sistema de mídia com tela de 7 polegadas e integração com Apple CarPlay e Android Auto.